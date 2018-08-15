Повторится ли кризис 1998, судьба Шумахера и другие события дня

Крым лишился Visa и MasterCard
На сайте крымского Генбанка появилось сообщение, касающееся владельцев карт международных платежных систем Visa и MasterCard.
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным
Биржевые аналитики, опрошенные Business FM, предупредили о новом глобальном кризисе, похожем на азиатский кризис 1998 года.
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Москва уже подготовила ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. По словам главы российского Минтранса Евгения Дитриха, кроме неудобства и дискомфорта такое обоюдное решение двух стран ничего не повлечет.
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Журналист Василий Уткин прошедшей ночью на своей странице в соцсети Facebook назвал размер гонорара за комментирование одного из матчей Чемпионата мира по футболу.
Учительница рассказала о школьных годах Путина
Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала РИА Новости, как Путин из озорного ученика, у которого в начальных классах "энергия била ключом", превратился в успешного выпускника и до сих пор сохраняет с ней дружеские отношения.
В США насторожились из-за ненормального российского спутника
Соединенные Штаты считают поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора ненормальным»для той категории аппаратов, к которому Москва его причисляет.
Названа причина смерти Успенского
Композитор Григорий Гладков назвал причину смерти своего друга, писателя Эдуарда Успенского. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».
У Крымского моста появилась новая проблема
Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста вновь откладывается. Правительство может продлить срок исполнения контракта Минтрансом до декабря.
Эрдоган нанес новый удар по Трампу
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указа президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Решена судьба Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер переедет из Швейцарии на испанский остров Мальорка, сообщает "РИА Новости".
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Любовница убитого российского оппозиционера Бориса Немцова не стала победительницей конкурса «Мисс Украина», сообщается на официальной странице конкурса красоты в соцсети Instagram.