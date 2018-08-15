Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина» 

Любовница убитого российского оппозиционера Бориса Немцова не стала победительницей конкурса «Мисс Украина», сообщается на официальной странице конкурса красоты в соцсети Instagram.
Финал «Мисс Украина» состоялся минувшим вечером в Киеве. По его итогам победительницей была объявлена 23-летняя одесситка Карина Жосан.
Карина Жосан / Instagram
В свою очередь, Анна Дурицкая, сопровождавшая Немцова во время его убийства, была признана лишь третьей вице-мисс.
Ранее в своей анкете финалистки Дурицкая сообщала, что в настоящее время занимается благотворительностью — поддерживает школу-интернат в родном для нее городе Белая Церковь. Себя она описала словами «спокойная, доброжелательная, элегантная».
Тем временем другая скандальная участница конкурса, Яна Беляева, прославившаяся в конце июля тем, что провела время в киевском караоке-клубе с мужем певицы Ани Лорак, осталась без наград.
Таким образом, Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2018» представит Карина Жосан. Финал конкурса состоится в столице Тайланда Бангкоке 17 декабря.