Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»

Любовница убитого российского оппозиционера Бориса Немцова не стала победительницей конкурса «Мисс Украина », сообщается на официальной странице конкурса красоты в соцсети Instagram.

Финал «Мисс Украина» состоялся минувшим вечером в Киеве. По его итогам победительницей была объявлена 23-летняя одесситка Карина Жосан.

Карина Жосан / Instagram

В свою очередь, Анна Дурицкая , сопровождавшая Немцова во время его убийства, была признана лишь третьей вице-мисс.

Ранее в своей анкете финалистки Дурицкая сообщала, что в настоящее время занимается благотворительностью — поддерживает школу-интернат в родном для нее городе Белая Церковь . Себя она описала словами «спокойная, доброжелательная, элегантная».

Тем временем другая скандальная участница конкурса, Яна Беляева, прославившаяся в конце июля тем, что провела время в киевском караоке-клубе с мужем певицы Ани Лорак, осталась без наград.