У Крымского моста появилась новая проблема

Проблемы Крымского моста нарастают снежным комом

Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста вновь откладывается. Правительство может продлить срок исполнения контракта Минтрансом до декабря.

Вопрос транспортной безопасности уже не в первый раз тормозит проект моста стоимостью 228 миллиардов рублей. Правительству уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и октябрю контракт не будет выполнен. Предположительно, дату открытия автоподходов к мосту сместят к началу декабря.

Тем не менее, грузовое движение по мосту, скорее всего, все же запустят 1 октября. Хотя стационарные инспекционно-досмотровые комплексы не будут построены, досматривать грузы будут с помощью мобильных омплексов. В правительстве Крыма также подтвердили, что к 1 октября работы не успеют закончить — но грузовики все равно по мосту пойдут.

В Минтрансе, в свою очередь, заявили, что работы по обеспечению транспортной безопасности с таманской стороны идут по плану. А с керченской стороны досмотр будет производиться по временной схеме — до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса. В ведомстве заверяют, что все работы будут завершены до конца октября.