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Эрдоган нанес новый удар по Трампу
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Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США 

РИА Новости 48 минут назад
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указа президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.
Согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".
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