Эрдоган нанес новый удар по Трампу

Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указа президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.