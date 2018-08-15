В США насторожились из-за ненормального российского спутника

В США назвали ненормальным поведение российского спутника

«Его поведение на орбите было не соответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников. И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это», — заявила Поблет на проходящей в Женеве конференции по разоружению.

Она добавила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Россия разрабатывала и развертывала противоспутниковое оружие.

По словам Поблет, США обеспокоены тем, что спутник может делать что-то противоположное намерениям его владельцев, поскольку подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей.

Помощника госсекретаря подчеркнула, что прозрачность и чистота намерений очень важны для поддержания доверия и уверенности в ситуациях, которые могут давать очень мало времени на ответ.

Поблет добавила, что последние действия российских спутников подчеркивают критические недостатки в логике и языке предложенного договора о предотвращении размещения оружия в космосе и поднимают вопросы о прозрачности космических операций и программ России. По мнению помощника госсекретаря, происходящее показывает, что любое соглашение по контролю космического оружия на данный момент не поддается проверке.

В заключение Поблет подчеркнула, что участники конференции должны сделать конкретные шаги, чтобы укрепить безопасность, стабильность и жизнеустойчивость космоса. Представитель США добавила, что предложенный Китаем и Россией проект договора нельзя считать подходящим механизмом, чтобы достичь этого.