Названа причина смерти Успенского

Друг Эдуарда Успенского раскрыл причину его смерти

«Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — сказал он.

Детский писатель и сценарист Эдуард Успенский умер в Москве 14 августа на 81-м году жизни. Как стало известно, 9 августа он потерял сознание у себя дома, тогда ему потребовалась неотложная помощь.

Произведения Успенского были переведены белее чем на 20 языков, а придуманный им Чебурашка стал талисманом олимпийской сборной России.