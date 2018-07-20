К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня

Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе
Идея референдума в Донбассе не беспочвенна и обсуждается, однако так называемого крымского сценария она не предполагает. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский информированный источник.
Опубликована запись пытки в российской колонии
Сотрудники исправительной колонии № 1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. Об этом сообщили журналистам «Новой газеты» юристы фонда «Общественный вердикт», в подтверждение они предоставили видеозапись произошедшего.
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Туроператор «Интрэвел Столешники» в пятницу, 20 июля, сообщил о прекращении своей деятельности. Объявление опубликовано на сайте компании.
Названы подозреваемые в госизмене в "Роскосмосе"
Знакомый с расследованием источник рассказал, что главными подозреваемыми по деле о госизмене в "Роскосмосе" являются сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша.
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец
В ролике Минобороны России, демонстрировавшем натурный образец океанской многоцелевой системы «Посейдон», атаке подверглась авианосная ударная группа во главе с кораблем, построенном по схеме STOBAR. В настоящее время такие корабли стоят на вооружении только у Китая, Индии и России.
Первая жена Высоцкого умерла на руках у сына
Стало известно, какими были последние дни ушедшей из жизни 81-летней народной артистки России Изы Высоцкой. У постели супруги Владимира Высоцкого дежурили родные и друзья.
Украина нашла способ остановить "Северный поток-2"
Для того чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
ФСБ начала обыски по делу о госизмене, которое связано с передачей западным спецслужбам данных о российских гиперзвуковых проектах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Латвия пожаловалась на последствия "вражды" с РФ
Плохие отношения с Россией привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии, заявил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что трибуны «Екатеринбург Арены» на матче Египет-Уругвай оказались пустыми из-за не приехавших иностранцев. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».