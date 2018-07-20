Ещё
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе

Идея референдума в Донбассе не беспочвенна и обсуждается, однако так называемого крымского сценария она не предполагает. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский информированный источник.

Опубликована запись пытки в российской колонии

Сотрудники исправительной колонии № 1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. Об этом сообщили журналистам «Новой газеты» юристы фонда «Общественный вердикт», в подтверждение они предоставили видеозапись произошедшего.

Еще один туроператор прекратил свою деятельность

Туроператор «Интрэвел Столешники» в пятницу, 20 июля, сообщил о прекращении своей деятельности. Объявление опубликовано на сайте компании.

Названы подозреваемые в госизмене в "Роскосмосе"

Знакомый с расследованием источник рассказал, что главными подозреваемыми по деле о госизмене в "Роскосмосе" являются сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша.

Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец

В ролике Минобороны России, демонстрировавшем натурный образец океанской многоцелевой системы «Посейдон», атаке подверглась авианосная ударная группа во главе с кораблем, построенном по схеме STOBAR. В настоящее время такие корабли стоят на вооружении только у Китая, Индии и России.

Первая жена Высоцкого умерла на руках у сына

Иза Высоцкая. Кадр «Гарольд и Мод»
Стало известно, какими были последние дни ушедшей из жизни 81-летней народной артистки России Изы Высоцкой. У постели супруги Владимира Высоцкого дежурили родные и друзья.

Украина нашла способ остановить "Северный поток-2"

Для того чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России

ФСБ начала обыски по делу о госизмене, которое связано с передачей западным спецслужбам данных о российских гиперзвуковых проектах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Латвия пожаловалась на последствия "вражды" с РФ

Плохие отношения с Россией привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии, заявил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.

Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что трибуны «Екатеринбург Арены» на матче Египет-Уругвай оказались пустыми из-за не приехавших иностранцев. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Комментарии31
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу252
Фото кабинета Медведева удивило россиян136
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1277
Умерла Мария Спивак39
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных38
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение