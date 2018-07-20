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Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Источник назвал основных подозреваемых в деле о госизмене в «Роскосмосе» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Знакомый с расследованием источник рассказал, что главными подозреваемыми по деле о госизмене в "Роскосмосе" являются сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам источника, в настоящее время проверяются рабочие места этих сотрудников.
"В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — пояснил источник.
Он добавил, что в круг обязанностей Пайсона доступ к секретной информации не входил.
Ранее сообщалось, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин знает, что в головном институте госкорпорации ЦНИИмаше в настоящее время проходят обыски.
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