Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»

Знакомый с расследованием источник рассказал, что главными подозреваемыми по деле о госизмене в "Роскосмосе" являются сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам источника, в настоящее время проверяются рабочие места этих сотрудников.
"В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — пояснил источник.
Он добавил, что в круг обязанностей Пайсона доступ к секретной информации не входил.
Ранее сообщалось, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин знает, что в головном институте госкорпорации ЦНИИмаше в настоящее время проходят обыски.