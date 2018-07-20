Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»

Источник назвал основных подозреваемых в деле о госизмене в «Роскосмосе»

Знакомый с расследованием источник рассказал, что главными подозреваемыми по деле о госизмене в "Роскосмосе" являются сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам источника, в настоящее время проверяются рабочие места этих сотрудников.

"В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — пояснил источник.

Он добавил, что в круг обязанностей Пайсона доступ к секретной информации не входил.