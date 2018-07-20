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Опубликована запись пытки в российской колонии
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Опубликована запись пытки заключенного в российской колонии 

Lenta.ru 40 минут назад
Сотрудники исправительной колонии № 1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. Об этом сообщили журналистам «Новой газеты» юристы фонда «Общественный вердикт», в подтверждение они предоставили видеозапись произошедшего.
На видео более десяти человек в форме долго и методичного бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Тот стонет от боли и просит о пощаде.
По данным газеты, инцидент произошел 29 июня 2017 года с заключенным Евгением Макаровым.
Издание также опубликовало выдержку из протокола последующего медосмотра сужденного:
«Левая нога от колена и вниз до пятки желтовато-синего цвета, на самом колене — гематома красно-желтого цвета округлой формы радиусом около 10 см, на ступне снизу лопнула кожа, имеется незажившая ссадина красного цвета без верхнего слоя кожи, гноится правая нога, опухшая от колена до пятки, на ступне лопнул кожный покров. Не может длительное время сидеть, на ноги наступать не может…»
По факту произошедшего проведена проверка и было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, отмечает «Новая газета».
Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к сотруднику учреждения со стороны потерпевшего.
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