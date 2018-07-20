Еще один туроператор прекратил свою деятельность

Туроператор Intravel Stoleshniki прекращает деятельность

Генеральный директор "Интрэвел Столешники" Евгений Юрьев сделал на сайте компании публичное заявление о прекращении ею туроператорской деятельности, отметив, что имеющегося страхового покрытия должно хватить для полной выплаты по отменяемым турам.

"Мы вынуждены принять самое сложное решение за долгое время нашей работы… мы уже почти два месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли", — заявил Юрьев.

От лица компании он попросил прощения и заверил, что туроператор будет всячески содействовать возмещению финансовых потерь граждан.