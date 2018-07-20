Еще один туроператор прекратил свою деятельность

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Туроператор Intravel Stoleshniki прекращает деятельность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Brian Jackson
Генеральный директор "Интрэвел Столешники" Евгений Юрьев сделал на сайте компании публичное заявление о прекращении ею туроператорской деятельности, отметив, что имеющегося страхового покрытия должно хватить для полной выплаты по отменяемым турам.
"Мы вынуждены принять самое сложное решение за долгое время нашей работы… мы уже почти два месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли", — заявил Юрьев.
От лица компании он попросил прощения и заверил, что туроператор будет всячески содействовать возмещению финансовых потерь граждан.
"На данный момент, все туристы, которые находятся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено, более того многие туристы смогут улететь на отдых в ближайшие дни, все остальные смогут воспользоваться нашими страховыми суммами… Полагаю, что страхового покрытия будет достаточно для полной выплаты по тем турам, которые не состоятся. Мы начинаем заниматься подготовкой документов по всем оформленным турам для подачи реестров в страховые компании, — говорится в заявлении.
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