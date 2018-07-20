Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»

Украинский политик объяснила, как «остановить» «Северный поток — 2»

По словам политика, нынешние украинские власти неспособны восстановить отношения с Москвой , поэтому на Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы и избрать "вменяемых" людей.

"Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить "Северный поток-2", — отметила Герман.

Кроме того, она подчеркнула, что в случае, если проект "Северного потока — 2" будет реализован, то Киев потеряет "перспективу своей государственности".

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Разрешение на строительство уже выдали