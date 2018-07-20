Ещё
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Данные о гиперзвуковом оружии России утекли на Запад 

Рамблер 2 часа назад
ФСБ начала обыски по делу о госизмене, которое связано с передачей западным спецслужбам данных о российских гиперзвуковых проектах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным газеты, обыски проходят у сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и в офисе главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.
>> НАТО нечего противопоставить «Искандеру»
Сейчас правоохранители ищут людей, причастных к передаче информации под грифом «Совершенно секретно» иностранным спецслужбам. Один из собеседников газеты заявил, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон «поддерживал тесный контакт».
Источник добавил, что из-за этого дела «полетят многие головы», и речь идет не только об увольнениях.
ЦНИИмаш — головная научная организация «Роскосмоса». Этот центр находится в тесном взаимодействии с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», которая занимается гиперзвуковыми проектами.
В «Роскосмосе» подтвердили информацию об обысках, добавив, что глава корпорации Дмитрий Рогозин распорядился «оказывать максимальную поддержку следственным органам».
Пайсон ранее работал в ЦНИИмаше, а затем перешел в фонд «Сколково» на должность директора по науке в кластере космических технологий и телекоммуникаций.
Комментарии174
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого48
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море135
Путин предложил референдум в Донбассе1295
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина6
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение