Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня

Путин объявил об изменении внешней политики России
Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Греция обиделась на Захарову
Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинило министерство в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.
Россия готовит ответный удар по Украине
Россия готовится заблокировать активы политиков, чиновников, крупных представителей бизнеса, а также запретить вывод капитала.
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
В ответ на вопрос Собчак об убийствах Прилепин заявил, что, «конечно, убивал людей», так как побывал на трех войнах.
К санкциям против РФ подключились новые страны
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста.
Умер Денис Тен
Казахстанский фигурист, бронзовый призер ОИ-2014 Денис Тен скончался в больнице Алма-Аты после нападения. 25-летний фигурист днем 19 июля застал двух мужчин, пытавшихся снять зеркала с его машины. Между ним и преступниками завязалась драка, в ходе которой Тена ударили ножом.
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
Британская газета Mirror сообщила о «смутившем» интернет-пользователей снимке канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанном в детском саду на фоне «откровенно сексуальной позы» плюшевых медведей.
Киев ждет экологическая катастрофа
ФАН
30-летний полигон возле села Подгорцы критически переполнен и отравляет окружающую среду. Полигон не оборудован бетонным каркасом, поэтому дождевая вода просачивается сквозь мусор, загрязняется, образует фильтрат и отравляет подземные воды. Из-за этого в колодезной воде появляются кислоты, щелочи, микробы, нефтепродукты и тяжелые металлы.
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что «Россия, без сомнения, ответственна за то, что был сбит самолет, выполнявший рейс MH17», передает ТАСС.
В Хабаровске умер российский миллиардер
todaykhv.ru
Миллиардер Игорь Неклюдов умер в Хабаровске на 72-м году жизни, сообщает РИА Новости. Бизнесмен умер от инфаркта.