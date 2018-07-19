Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак во время дебатов на телеканале «Дождь» задала вопрос писателю Захару Прилепину , воевавшему на Донбассе, убивал ли он людей и что при этом чувствовал.

Да, безусловно, как человек бывший на трех войнах, конечно, я убивал людей… Да ничего я при этом не чувствовал. Это такая же работа, как и любая другая деятельность — кто-то их лечит, кто-то друг в друга стреляет, — ответил он.

Писатель добавил: «Вы, Ксения, живете на белом свете, потому что кто-то убивал людей».

Нет я не поэтому живу. Не обязательно ради чьей-то жизни нужно кого-то убивать. Скорее, наоборот. Убийствами можно только множить ненависть и войну. Вот сегодня убивают на Донбассе, а завтра те люди, кто лишились своих сыновей, отцов, они опять идут убивать, — парировала Собчак.

Ведущая обвинила писателя, в том, что для него человеческая жизнь не является ценностью. «Все глобальные трагедии человечества начинались с идеологий, которые говорили ровно то же, что и вы. Что главная ценность — не человеческая жизнь, а нечто большее. Дальше шло всегда очень много красивых слов — про патриотизм, про родину, но кончалось всегда чем-то кровавым, убийствами и жертвами», — объяснила светская львица.

Прилепин напомнил, что США образовались в результате «уничтожения от 10 до 90 миллионов индейцев». «Ваша история прекрасных либеральных ценностей — это история бесконечных убийств», — резюмировал публицист.

По его мнению, война на Донбассе — прямое следствие Майдана. Писатель отметил, что Собчак активно поддерживала переворот на Украине

«То, что вы симпатизируете всем этим событиям [украинскому майдану], совершенно было очевидно. То, что вы совершенно равнодушны к обстрелам Донбасса, тоже было очевидно», — высказался Прилепин.

Захар Прилепин уехал на юго-восток Украины в феврале 2017 года, собрал там свой батальон и стал в нем политруком. Позже он получил звание майора в самопровозглашенной ДНР. В июле 2018 года он решил уехать с Донбасса, так как его батальон вышел из состава войск спецназа и перешел в ведомство ракетных войск.