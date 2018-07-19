Россия готовит ответный удар по Украине 

В российском правительстве идет подготовка антиукраинских санкций в отношении более чем 100 физических лиц и стольких же юридических. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации издания, Россия готовиться заблокировать активы политиков, чиновников, крупных представителей бизнеса, а также запретить вывод капитала.
Работу группы Министерства экономического развития, Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли, занимающейся подготовкой пакета антиукраинских санкций, курирует первый зампред российского правительства Антон Силуанов. Разработанные предложения с комментариями будут представлены уже 1 августа.
Проект указа создается в рамках общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику страны. Источники "Коммерсанта" подчеркивают, что санкции против Украины будут "зеркальным ответом" на ограничения Киева.