Ещё
Россия готовит ответный удар по Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия готовит ответный удар по Украине 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В российском правительстве идет подготовка антиукраинских санкций в отношении более чем 100 физических лиц и стольких же юридических. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
>> К санкциям против РФ подключились новые страны
Согласно информации издания, Россия готовиться заблокировать активы политиков, чиновников, крупных представителей бизнеса, а также запретить вывод капитала.
Работу группы Министерства экономического развития, Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли, занимающейся подготовкой пакета антиукраинских санкций, курирует первый зампред российского правительства Антон Силуанов. Разработанные предложения с комментариями будут представлены уже 1 августа.
Проект указа создается в рамках общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику страны. Источники "Коммерсанта" подчеркивают, что санкции против Украины будут "зеркальным ответом" на ограничения Киева.
Комментарии107  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны523
Российский певец покончил с собой182
Россия пошла против решения США5
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы12
Россиян предложили увольнять по новой статье43
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение