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Киев ждет экологическая катастрофа
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Киев ждет экологическая катастрофа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко предупредил об экологической катастрофе в украинской столице из-за переполненного мусорного полигона. Об этом сообщает ТСН.
30-летний полигон возле села Подгорцы критически переполнен и отравляет окружающую среду. Борейко пояснил, что полигон не оборудован бетонным каркасом, поэтому дождевая вода просачивается сквозь мусор, загрязняется, образует фильтрат и отравляет подземные воды. Из-за этого в колодезной воде появляются кислоты, щелочи, микробы, нефтепродукты и тяжелые металлы.
Эксперт подчеркнул, что сейчас речь идет об экологической катастрофе радиусом в 10-15 километров, но ее масштабы могут вырасти.
Борейко опасается, что после сильного ливня грунтовая дамба, которая окружает свалку, может не выдержать.
В 2016 году Киевский горсовет официально признал, что на полигоне существует потенциальная угроза ЧС. С 1 октября 2018-го полигон должны закрыть. При этом глава Подгорцевского сельсовета Сергей Кравченко утверждает, что власти до сих пор не начали искать альтернативу полигону.
Сейчас на полигоне хранятся более десяти миллионов тонн бытовых отходов. Мусор образовал горы высотой до 90 метров, почти с 27-этажный дом.
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