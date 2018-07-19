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Путин объявил об изменении внешней политики России
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Путин объявил об изменении внешней политики России 

Lenta.ru 2 часа назад
Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной на фоне роста проявлений протекционизма на мировой арене. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в МИД российских послов и постоянных представителей в четверг, 19 июля, передает ТАСС.
По его словам, принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность — идеологической конъюнктурой и политическим давлением, а экономические связи и предпринимательская свобода политизируются.
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«На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна стать более экономически ориентированной и более рациональной», — поставил задачу глава государства.
24 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не допустит, чтобы кто-либо заступал за «красные линии» национальных интересов страны. Он подчеркнул, что внешний политический курс Путина последователен и конструктивен.
В марте Песков высказал мнение, что основная цель внешней политики и международных отношений — обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач.
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Комментарии64  Ещё 6 источников 
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