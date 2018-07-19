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К санкциям против РФ подключились новые страны
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К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран 

Lenta.ru 1 час назад
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.
«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала общему решению Евросоюза, продлившему ограничительные меры до 23 июня 2019 года», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста. Как написал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко, решение было принято на саммите Украина — ЕС, и свидетельствует «о неотвратимом наказании для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к попытке аннексии и временной оккупации украинского Крыма».
Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.
В России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам. Кроме того, Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за невыполнение минских соглашений, подписанных в 2015 году странами «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина), лежит на Киеве.
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Комментарии272  Ещё 3 источника 
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