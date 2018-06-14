Личное послание Путину и другие события дня

Главные события четверга

Умер Станислав Говорухин

Кинофильм "Асса"

Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет.

Секс на время ЧМ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами, приехавшими на чемпионат мира по футболу в Россию . Его слова передает агентство «Москва»

Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно

После увеличения возраста выхода на пенсию россияне будут работать дольше, в результате чего их пенсии вырастут. Об этом, как сообщает RNS, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

Слепаков ответил Кадырову

Комик Семен Слепаков принял приглашение Рамзана Кадырова приехать в Чечню . Об этом актер написал в Instagram.

Крым хотят переименовать

Крым «заслужил» называться республика Крым — Таврида. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава национально-культурной автономии греков Крыма Иван Шонус.

Ким Чен Ын передал Путину личное послание

Глава КНДР Ким Чен Ын передал президенту России Владимиру Путину личное послание. Как сообщает «Интерфакс», письмо Ким Чен Ына российский лидер получил из рук председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама.

Украина развернула ударную группировку у границ России

Украина разместила на границе с Россией «разнородную ударную группировку». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек

Российские гомофобы избили иностранных фанатов

Россияне атаковали двух геев из Франции и англичанина, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет Metro.

Медведев решился на повышение НДС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о решении правительства повысить ставку НДС с 18-и до 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.