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Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно
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Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно 

ТАСС 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что нынешних пенсионеров никак не затронет повышение пенсионного возраста, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.
"В отношении нынешних пенсионеров никакие правила не меняются", — заявил глава кабинета министров. Медведев подчеркнул, что "благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты".
Премьер-министр обратился к профессиональным союзам, к работодателям с тем, чтобы они "оперативно организовали проведение необходимых процедур и чтобы мы в кратчайшие сроки провели заседание российской трехсторонней комиссии", на котором будут рассмотрены вопросы пенсионной реформы.
На заседании кабмина Медведев также предложил рассмотреть ратификацию Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения. "Ее положения позволят привести к международным стандартам законодательное регулирование пенсионной сферы
она устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсий и средним заработком", — пояснил председатель правительства. На его взгляд, "это назревший вопрос". "Пора ее [Конвенцию] ратифицировать
Давайте это сделаем", — призвал премьер. Он напомнил, что с предложением ратифицировать документ в правительство обращались "социальные партнеры по объединению независимых профсоюзов".
Премьер на заседании правительства рассказал о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
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