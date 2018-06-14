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Крым хотят переименовать
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Крым хотят переименовать 

Рамблер 47 минут назад
Фото: ТАСС
Крым «заслужил» называться республика Крым — Таврида. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава национально-культурной автономии греков Крыма Иван Шонус.
«Никого не обижая», Шонус напомнил, что цивилизацию в Крым принесли именно греки, дав ему греческое название — Таврида.
Также он отметил, что в России уже есть «прецеденты», например, Северная Осетия — Алания и Саха (Якутия) . В связи с чем Шонус уверен, что Крым «тоже заслуживает» называться исторически — республика Крым — Таврида.
«Мы выступаем с инициативой свершения этого факта», — подчеркнул он.
По его словам, греки Крыма уже обратились к ответственным инстанциям с официальным письмом и получили ответ, что переименование Крыма возможно, однако для этого необходимо обоснование и «изучение этого процесса». Шонус отметил, что возглавляемая им организация продолжит инициировать обсуждение этого вопроса на дискуссионных площадках, «где присутствует научная элита».
Таврида — одно из исторических названий Крыма в древности и Средневековье. Именно так полуостров был поименован в 1783 году, когда вошел в состав Российской империи.
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