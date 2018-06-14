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Украина развернула ударную группировку у границ России
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Умер Станислав Говорухин

Украина развернула ударную группировку у границ России 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у границ России вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР). По его словам, это сознательная игра украинской стороны на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией.
"Концентрация украинских сил в регионе Азовского моря и наличие штурмовой авиации вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова​​​. Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — игра на западную публику в надежде на обострение отношений с РФ", — сказал Бальбек РИА Новости.
Бальбек отметил, что ни чемпионат мира по футболу, ни "истерики" западных властей не заставят РФ в случае агрессии со стороны Киева "сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии".
"Нападение на российские объекты в Азовском море — независимо, это корабль или побережье полуострова — будет расценено как полномасштабное военное наступление. А, значит, и ответные меры последуют зеркальные", — подчеркнул Бальбек.
Парламентарий уверен, что жителям Украины ближе чемпионат мира по футболу, стартующий 14 июня, пусть и без участия сборной Украины, чем какие-то выпады в сторону Крыма.
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Комментарии98  Ещё 4 источника 
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