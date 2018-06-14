Украина развернула ударную группировку у границ России

Руслан Бальбек ( Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у границ России вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма ЕР ). По его словам, это сознательная игра украинской стороны на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией.

"Концентрация украинских сил в регионе Азовского моря и наличие штурмовой авиации вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова​​​. Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу — игра на западную публику в надежде на обострение отношений с РФ", — сказал Бальбек РИА Новости.

Бальбек отметил, что ни чемпионат мира по футболу, ни "истерики" западных властей не заставят РФ в случае агрессии со стороны Киева "сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии".

"Нападение на российские объекты в Азовском море — независимо, это корабль или побережье полуострова — будет расценено как полномасштабное военное наступление. А, значит, и ответные меры последуют зеркальные", — подчеркнул Бальбек.

Парламентарий уверен, что жителям Украины ближе чемпионат мира по футболу, стартующий 14 июня, пусть и без участия сборной Украины, чем какие-то выпады в сторону Крыма.