Медведев решился на повышение НДС

В России повысят НДС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о решении правительства повысить ставку НДС с 18-и до 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что решение о повышении ставки «предлагается к рассмотрению».

О планах правительства повысить ставку НДС ранее писали «Ведомости»