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Медведев решился на повышение НДС
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В России повысят НДС 

Рамблер 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о решении правительства повысить ставку НДС с 18-и до 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава правительства отметил, что решение о повышении ставки «предлагается к рассмотрению».
О планах правительства повысить ставку НДС ранее писали «Ведомости».
Федеральные чиновники заявили газете, что такое решение может быть принято для исполнения нового «майского указа» президента РФ Владимира Путина. Власти рассчитывают, что эта мера позволит привлечь два триллиона рублей за шесть лет.
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