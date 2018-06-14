Умер Станислав Говорухин 

1/10 Умер режиссер Станислав Говорухин. Об этом со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщает RT. Точных причин и обстоятельств кончины Народного артиста России канал не привел Фото: "Асса" (1987)

2/10 О смерти Говорухина СМИ сообщали и вчера, однако позже его директор опровергла эти сообщения, назвав их «злой шуткой» и уточнив, что режиссер находится в санатории в Барвихе ТАСС Фото:

3/10 После этого российские издания писали о госпитализации режиссера в крайне тяжелом состоянии в Центральную клиническую больницу, которая подчинена управделами президента России, и даже о том, что он находится в коме Фото: "Маршал революции" (1978)

4/10 Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года. Режиссер снял такие фильмы, как «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок». На фото: кадр из фильма "АССА", 1987 ТАСС Фото:

5/10 С 1993 года действующий депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по культуре ТАСС Фото:

6/10 В 2000 году баллотировался на президентских выборах РФ, набрав 0,44% голосов ТАСС Фото:

7/10 Режиссер Станислав Говорухин и актриса Олеся Судзиловская, 2015 ТАСС Фото:

8/10 Во время полета к Северному полюсу, 1997 год ТАСС Фото:

9/10 Фото: "Возвращение Баттерфляй" (1982)