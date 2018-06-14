Умер Станислав Говорухин 

Умер режиссер Станислав Говорухин. Об этом со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщает RT.
Володин сообщил на пленарном заседании в Госдуме: «Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории „Барвиха“ после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила»
Точных причин и обстоятельств кончины Народного артиста России канал не привел.
О смерти Говорухина СМИ сообщали и вчера, однако позже его директор опровергла эти сообщения, назвав их «злой шуткой» и уточнив, что режиссер находится в санатории в Барвихе.
После этого российские издания писали о госпитализации режиссера в крайне тяжелом состоянии в Центральную клиническую больницу, которая подчинена управделами президента России, и даже о том, что он находится в коме.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года. Режиссер снял такие фильмы, как «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок». С 1993 года действующий депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по культуре. В 2000 году баллотировался на президентских выборах РФ, набрав 0,44% голосов.