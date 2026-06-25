Каракас после катастрофы: самые сильные кадры

В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. Наиболее разрушительным стал второй толчок магнитудой 7,5, который был зафиксирован на глубине около 10 километров. В зоне бедствия оказалась столица страны — Каракас, где проживает около 5 млн человек. По оценкам Геологической службы США, число погибших в результате землетрясения может достичь 100 тысяч человек. Возможный экономический ущерб Венесуэле составит от 2 до 20% ВВП. В последний раз страна сталкивалась с подобной природной катастрофой более века назад.

На текущий момент известно о 32 погибших и 700 пострадавших. Спасатели ведут круглосуточный поиск выживших под завалами. Из-за особенностей местной застройки (многие дома возведены из необожженного кирпича и самана) риски обрушений крайне высоки.

Наиболее критическая ситуация складывается в прибрежном штате Ла-Гуайра, где, по заявлению властей, серьезно повреждены десятки жилых и административных зданий. В Каракасе, в муниципальном округе Чакао, полностью разрушены как минимум два многоэтажных дома. К текущему часу из-под их обломков живыми извлекли 18 человек. На месте работают более 500 сотрудников экстренных служб.

Что сейчас происходит в Венесуэле — смотрите в галерее «Рамблера».