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Каракас после катастрофы: самые сильные кадры

Александр Котлеткин
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Жители Каракаса на улицах города после землетрясения
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Жители Каракаса на улицах города после землетрясения 
© RONALD PENA R/EPA/TACC
Разрушения в Каракасе
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Разрушения в Каракасе 
© RONALD PENA R/EPA/TACC
Женщина у разрушенного жилого дома в Каракасе
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Женщина у разрушенного жилого дома в Каракасе 
© RONALD PENA R/EPA/TACC
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Последствия землетрясения в Венесуэле 
© BORIS VERGARA/EPA/TACC

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Последствия землетрясения в Венесуэле
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Последствия землетрясения в Венесуэле 
© RAYNER PENA/EPA/TACC
Жители Каракаса у входа в больницу
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Жители Каракаса у входа в больницу 
© RAYNER PENA/EPA/TACC
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Последствия землетрясения в Венесуэле 
© RAYNER PENA/EPA/TACC
аракаса на улицах города после землетрясения
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аракаса на улицах города после землетрясения 
© RAYNER PENA/EPA/TACC
Разрушения в Каракасе
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Разрушения в Каракасе 
© RONALD PENA R/EPA/TACC

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Один из пострадавших во время землетрясения в Венесуэле
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Один из пострадавших во время землетрясения в Венесуэле 
© RONALD PENA R/EPA/TACC
Мужчина у разрушенного жилого дома в Каракасе
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Мужчина у разрушенного жилого дома в Каракасе 
© RAYNER PENA/EPA/TACC
Жители Каракаса на улицах города после землетрясения
12/16
Жители Каракаса на улицах города после землетрясения 
© RAYNER PENA/EPA/TACC
Последствия землетрясения в Венесуэле
13/16
Последствия землетрясения в Венесуэле 
© RAYNER PENA/EPA/TACC
Последствия землетрясения в Венесуэле
14/16
Последствия землетрясения в Венесуэле 
© Ronald Peña R/EPA/TACC

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Разрушения в Каракасе
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Разрушения в Каракасе 
© Ronald Peña R/EPA/TACC
Жители Каракаса на улицах города после землетрясения
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Жители Каракаса на улицах города после землетрясения 
© RONALD PENA R/EPA/TACC

В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. Наиболее разрушительным стал второй толчок магнитудой 7,5, который был зафиксирован на глубине около 10 километров. В зоне бедствия оказалась столица страны — Каракас, где проживает около 5 млн человек. По оценкам Геологической службы США, число погибших в результате землетрясения может достичь 100 тысяч человек. Возможный экономический ущерб Венесуэле составит от 2 до 20% ВВП. В последний раз страна сталкивалась с подобной природной катастрофой более века назад.

На текущий момент известно о 32 погибших и 700 пострадавших. Спасатели ведут круглосуточный поиск выживших под завалами. Из-за особенностей местной застройки (многие дома возведены из необожженного кирпича и самана) риски обрушений крайне высоки.

Наиболее критическая ситуация складывается в прибрежном штате Ла-Гуайра, где, по заявлению властей, серьезно повреждены десятки жилых и административных зданий. В Каракасе, в муниципальном округе Чакао, полностью разрушены как минимум два многоэтажных дома. К текущему часу из-под их обломков живыми извлекли 18 человек. На месте работают более 500 сотрудников экстренных служб.

Что сейчас происходит в Венесуэле — смотрите в галерее «Рамблера».