Убил 77 человек: как сидит Андерс Брейвик

22 июля 2011 года 32-летний норвежский националист Андерс Брейвик совершил теракты в Осло и на острове Утойя. В результате взрыва бомбы в правительственном здании и последующего нападения с огнестрельным оружием на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии погибли 77 человек, более 300 человек были ранены. Брейвик был задержан полицией, которая прибыла на остров Утойя лишь спустя полтора часа после начала стрельбы.

В ходе расследования выяснилось, что террорист планировал совершить еще больше убийств. Так, согласно первоначальному плану, он собирался взорвать несколько бомб в центре норвежской столицы, в том числе в районе королевского дворца. Затем он хотел устроить стрельбу в штаб-квартирах антифашистских организаций.

29 ноября 2011 года Брейвик был признан невменяемым. Ему поставили диагноз «параноидная шизофрения». Однако в ходе повторного обследования врачи сделали вывод, что он может нести уголовную ответственность. В августе 2012 года «норвежский стрелок» был признан виновным в убийстве 77 человек и приговорен к 21 году тюремного заключения. Его срок может быть неоднократно продлен, если террорист будет признан опасным для общества.

Андерс Брейвик отбывает наказание в тюрьме строгого режима Рингерике, расположенной в муниципалитете Тиристранд. Он содержится в изолированном двухэтажном комплексе, оборудованном собственной кухней, кабинетом, тренажерным залом и комнатой отдыха.

Как сидит самый беспощадный террорист в истории Норвегии — смотрите в галерее «Рамблера».