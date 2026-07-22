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Убил 77 человек: как сидит Андерс Брейвик

Александр Котлеткин
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Кухня в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Кухня в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Пластиковые стулья во дворе у здания на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Пластиковые стулья во дворе у здания на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Выход во двор из здания на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Выход во двор из здания на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Телевизор и игровая приставка в одной из комнат в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Телевизор и игровая приставка в одной из комнат в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC

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Спортивный зал в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Спортивный зал в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Спортивный зал в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Спортивный зал в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Комната для приема пищи в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Комната для приема пищи в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Комната для приема пищи в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Комната для приема пищи в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Клетка с морской свинкой в холле здания на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Клетка с морской свинкой в холле здания на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC

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Беговая дорожка в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Беговая дорожка в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Сотрудник охраны показывает комнаты в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Сотрудник охраны показывает комнаты в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Морская свинка в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Морская свинка в здании на территории тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC
Въезд на территорию тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик
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Въезд на территорию тюрьмы Рингерике, где содержится террорист Андерс Брейвик 
© Ole Berg-Rusten/EPA/TACC

22 июля 2011 года 32-летний норвежский националист Андерс Брейвик совершил теракты в Осло и на острове Утойя. В результате взрыва бомбы в правительственном здании и последующего нападения с огнестрельным оружием на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии погибли 77 человек, более 300 человек были ранены. Брейвик был задержан полицией, которая прибыла на остров Утойя лишь спустя полтора часа после начала стрельбы.

В ходе расследования выяснилось, что террорист планировал совершить еще больше убийств. Так, согласно первоначальному плану, он собирался взорвать несколько бомб в центре норвежской столицы, в том числе в районе королевского дворца. Затем он хотел устроить стрельбу в штаб-квартирах антифашистских организаций.

29 ноября 2011 года Брейвик был признан невменяемым. Ему поставили диагноз «параноидная шизофрения». Однако в ходе повторного обследования врачи сделали вывод, что он может нести уголовную ответственность. В августе 2012 года «норвежский стрелок» был признан виновным в убийстве 77 человек и приговорен к 21 году тюремного заключения. Его срок может быть неоднократно продлен, если террорист будет признан опасным для общества.

Андерс Брейвик отбывает наказание в тюрьме строгого режима Рингерике, расположенной в муниципалитете Тиристранд. Он содержится в изолированном двухэтажном комплексе, оборудованном собственной кухней, кабинетом, тренажерным залом и комнатой отдыха.

Как сидит самый беспощадный террорист в истории Норвегии — смотрите в галерее «Рамблера».

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