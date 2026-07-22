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«Я запомнилась россиянам как россиянка»: лучшие фильмы Орнеллы Мути

Газета.Ru
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Актриса Орнелла Мути в кадре из фильма «Укрощение строптивого» (1980)
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Актриса Орнелла Мути в кадре из фильма «Укрощение строптивого» (1980) 
© Capital Film
«Самая красивая жена» (1970). В основу дебютного фильма актрисы, снятого режиссером Дамиано Дамиани, легла реальная история девушки по имени Франческа Чимароза, более известной как Франка Виола. Она стала первой женщиной на Сицилии, которая сумела отказаться от принудительного брака. Действие фильма происходит в 60-е годы — тогда 22-летний юноша по имени Вито Ювара, чтобы сделать карьеру в мафии, решил жениться на дочери крестьянина. Однако она отказала ему — и тогда будущий гангстер вместе с друзьями похитил девушку и удерживал ее восемь дней. Эта драма ознаменовала рождение актрисы Орнеллы Мути — именно Дамиано Дамиани придумал ей этот псевдоним, чтобы Франческу Ривелли не путали с актрисой Луизой Ривелли.
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«Самая красивая жена» (1970). В основу дебютного фильма актрисы, снятого режиссером Дамиано Дамиани, легла реальная история девушки по имени Франческа Чимароза, более известной как Франка Виола. Она стала первой женщиной на Сицилии, которая сумела отказаться от принудительного брака. Действие фильма происходит в 60-е годы — тогда 22-летний юноша по имени Вито Ювара, чтобы сделать карьеру в мафии, решил жениться на дочери крестьянина. Однако она отказала ему — и тогда будущий гангстер вместе с друзьями похитил девушку и удерживал ее восемь дней. Эта драма ознаменовала рождение актрисы Орнеллы Мути — именно Дамиано Дамиани придумал ей этот псевдоним, чтобы Франческу Ривелли не путали с актрисой Луизой Ривелли. 
© Explorer Film '58
«Народный роман» (1974). В этой социальной комедии Орнелла Мути сыграла 17-летнюю девушку по имени Винченцина. Она выходит замуж за Джулио, рабочего из Милана, а через некоторое время в жизни их семьи появляется еще и полицейский Джованни. В результате образуется любовный треугольник — сначала в воображении ревнивого Джулио, а потом и в реальности. Интриги, ложь, клевета, скандалы — и вот уже брак Джулио и Винченцины распадается, все разбегаются, и счастья в личной жизни уже не будет ни у кого. Партнерами Орнеллы Мути в этой картине стали знаменитый Уго Тоньяцци (он сыграл Джулию) и молодой Микеле Плачидо (Джованни), будущий комиссар Каттани из сериала «Спрут».
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«Народный роман» (1974). В этой социальной комедии Орнелла Мути сыграла 17-летнюю девушку по имени Винченцина. Она выходит замуж за Джулио, рабочего из Милана, а через некоторое время в жизни их семьи появляется еще и полицейский Джованни. В результате образуется любовный треугольник — сначала в воображении ревнивого Джулио, а потом и в реальности. Интриги, ложь, клевета, скандалы — и вот уже брак Джулио и Винченцины распадается, все разбегаются, и счастья в личной жизни уже не будет ни у кого. Партнерами Орнеллы Мути в этой картине стали знаменитый Уго Тоньяцци (он сыграл Джулию) и молодой Микеле Плачидо (Джованни), будущий комиссар Каттани из сериала «Спрут». 
© Capitolina Produzioni Cinematografiche
«Флэш Гордон» (1980). Эта британская космоопера была снята на основе одноименного комикса 30-х годов. Коммерческого успеха фильм не имел (из-за чего на экраны вышла только одна часть, хотя были запланированы и сиквелы), но сегодня считается культовым. По сюжету диктатор планеты Монго, Минг Беспощадный, намеревается уничтожить Землю, а игрок в американский футбол Флэш Гордон вместе со своей подругой Арден пытаются ему помешать. В картине, помимо Орнеллы Мути, снялись Макс фон Сюдов и Тимоти Далтон. Культовости фильму придают еще два факта: его продюсер — Дино Ди Лаурентис, работавший с Феллини, Висконти, Годаром и другими большими европейскими режиссерами. А все песни были записаны группой Queen.
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«Флэш Гордон» (1980). Эта британская космоопера была снята на основе одноименного комикса 30-х годов. Коммерческого успеха фильм не имел (из-за чего на экраны вышла только одна часть, хотя были запланированы и сиквелы), но сегодня считается культовым. По сюжету диктатор планеты Монго, Минг Беспощадный, намеревается уничтожить Землю, а игрок в американский футбол Флэш Гордон вместе со своей подругой Арден пытаются ему помешать. В картине, помимо Орнеллы Мути, снялись Макс фон Сюдов и Тимоти Далтон. Культовости фильму придают еще два факта: его продюсер — Дино Ди Лаурентис, работавший с Феллини, Висконти, Годаром и другими большими европейскими режиссерами. А все песни были записаны группой Queen. 
© Dino De Laurentiis Productions

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«Укрощение строптивого» (1980). Это, наверное самая известная картина с участием Орнеллы Мути — по крайней мере, в нашей стране. Кто хотя бы раз не смотрел по телевизору, как герой Адриано Челентано давит ногами виноград или выволакивает героиню Орнеллы Мути на улицу прямо вместе с кроватью? И все же напомним, о чем речь. Адриано Челентано исполнил в картине роль 40-летнего фермера, который привык жить в одиночестве и много работать. Орнелла Мути — 25-летнюю горожанку Лизу Сильвестри, случайно оказавшуюся в доме мрачного сельского жителя. Она решает растопить лед в сердце фермера, но тот окажется непоколебим. На какое-то время. Во время съемок у Орнеллы Мути и Адриано Челентано случился не только экранный, но и реальный роман, из-за которого актриса развелась с первым мужем, Алессио Орано (ее партнером по дебютной картине «Самая красивая жена»). Но отношения с Челентано тоже закончились — тот остался в браке с актрисой Клаудией Мори. А вот на экране актеры еще встретятся — в 1981 году они вновь сыграли пару в картине «Безумно влюбленный».
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«Укрощение строптивого» (1980). Это, наверное самая известная картина с участием Орнеллы Мути — по крайней мере, в нашей стране. Кто хотя бы раз не смотрел по телевизору, как герой Адриано Челентано давит ногами виноград или выволакивает героиню Орнеллы Мути на улицу прямо вместе с кроватью? И все же напомним, о чем речь. Адриано Челентано исполнил в картине роль 40-летнего фермера, который привык жить в одиночестве и много работать. Орнелла Мути — 25-летнюю горожанку Лизу Сильвестри, случайно оказавшуюся в доме мрачного сельского жителя. Она решает растопить лед в сердце фермера, но тот окажется непоколебим. На какое-то время. Во время съемок у Орнеллы Мути и Адриано Челентано случился не только экранный, но и реальный роман, из-за которого актриса развелась с первым мужем, Алессио Орано (ее партнером по дебютной картине «Самая красивая жена»). Но отношения с Челентано тоже закончились — тот остался в браке с актрисой Клаудией Мори. А вот на экране актеры еще встретятся — в 1981 году они вновь сыграли пару в картине «Безумно влюбленный». 
© Capital Film
«Жизнь прекрасна» (1980). В этой советско-итальянской картине режиссера Григория Чухрая рассказывается история, произошедшая в неназванной стране, которой правит военная хунта. Главный герой Антонио Мурильо (Джанкарло Джанини) — бывший летчик, а теперь таксист. Его подруга официантка Мария (Орнелла Мути) — подпольщица, которая борется с режимом. В какой-то момент и сам Мурильо, который не хотел связываться с политикой, попав под подозрения, оказывается в тюрьме и подвергается пыткам. Но ему удастся организовать побег.
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«Жизнь прекрасна» (1980). В этой советско-итальянской картине режиссера Григория Чухрая рассказывается история, произошедшая в неназванной стране, которой правит военная хунта. Главный герой Антонио Мурильо (Джанкарло Джанини) — бывший летчик, а теперь таксист. Его подруга официантка Мария (Орнелла Мути) — подпольщица, которая борется с режимом. В какой-то момент и сам Мурильо, который не хотел связываться с политикой, попав под подозрения, оказывается в тюрьме и подвергается пыткам. Но ему удастся организовать побег. 
© Quattro Favalli Cinematografica
«Истории обыкновенного безумия» (1981). Эта драма режиссера Марко Феррери снята по мотивам рассказов Чарльза Буковски. Она рассказывает историю поэта Чарльза Серкинга, помешанного на сексе алкоголика, который вдруг получает контракт с издательством, славу и деньги, но счастья это ему не приносит. Орнелле Мути в этом фильме досталась роль проститутки Кэсс, которая особенно запала в сердце Серкинга (его играет Бен Газзара).
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«Истории обыкновенного безумия» (1981). Эта драма режиссера Марко Феррери снята по мотивам рассказов Чарльза Буковски. Она рассказывает историю поэта Чарльза Серкинга, помешанного на сексе алкоголика, который вдруг получает контракт с издательством, славу и деньги, но счастья это ему не приносит. Орнелле Мути в этом фильме досталась роль проститутки Кэсс, которая особенно запала в сердце Серкинга (его играет Бен Газзара). 
© 23 giugno Rome
«Бонни и Клайд по-итальянски» (1983). В этой авантюрной комедии Орнелла Мути и актер Паоло Вилладжо сыграли двоих невезучих людей, которые оказались заложниками при ограблении банка, но из-за стечения обстоятельств полиция приняла за гангстеров именно их двоих.
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«Бонни и Клайд по-итальянски» (1983). В этой авантюрной комедии Орнелла Мути и актер Паоло Вилладжо сыграли двоих невезучих людей, которые оказались заложниками при ограблении банка, но из-за стечения обстоятельств полиция приняла за гангстеров именно их двоих. 
© Faso Film S.r.l.
«Любовь Свана» (1984). В этой картине немецкого режиссера Фолькера Шлендорфа по мотивам цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» Орнелла Мути сыграла куртизанку Одетту, в которую безрассудно влюблен главный герой месье Сван. Он будет бороться со своими чувствами, но не сможет справиться — не понятый никем, он женится на своей куртизанке и будет ее любить и беречь. Роль Свана исполнил в картине Джереми Айронс. Вместе с ним на экране появились звезды французского кино — Ален Делон и Фанни Ардан.
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«Любовь Свана» (1984). В этой картине немецкого режиссера Фолькера Шлендорфа по мотивам цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» Орнелла Мути сыграла куртизанку Одетту, в которую безрассудно влюблен главный герой месье Сван. Он будет бороться со своими чувствами, но не сможет справиться — не понятый никем, он женится на своей куртизанке и будет ее любить и беречь. Роль Свана исполнил в картине Джереми Айронс. Вместе с ним на экране появились звезды французского кино — Ален Делон и Фанни Ардан. 
© France 3 Cinéma

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«Я и моя сестра» (1987). В этой картине Орнелла Мути вновь проявила талант комедийной актрисы. Она сыграла Сильвию Пиергентили, убежденную бездельницу, которая приезжает в Милан к брату-виолончелисту Карло, и все в его доме становится с ног на голову.
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«Я и моя сестра» (1987). В этой картине Орнелла Мути вновь проявила талант комедийной актрисы. Она сыграла Сильвию Пиергентили, убежденную бездельницу, которая приезжает в Милан к брату-виолончелисту Карло, и все в его доме становится с ног на голову. 
© C.G. Silver Film
«Оскар» (1991). Эта лента режиссера Джона Лэндиса стала первой комедией в фильмографии Сильвестра Сталлоне. Он сыграл мафиози по кличке Снэпс, который обещает умирающему отцу отойти от дел и заняться честным бизнесом. В один не очень прекрасный день он оказывается героем настоящей комедии положений, где его бухгалтер хочет жениться на его дочери, которая не его дочь, а его настоящая дочь говорит, что беременна от шофера. Впрочем, та дочь, которая не настоящая, окажется настоящей, и тут уже его жена захочет узнать, что это за дочь, которая не ее дочь… Где в этом всем Орнелла Мути? Она сыграла жену несчастного гангстера.
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«Оскар» (1991). Эта лента режиссера Джона Лэндиса стала первой комедией в фильмографии Сильвестра Сталлоне. Он сыграл мафиози по кличке Снэпс, который обещает умирающему отцу отойти от дел и заняться честным бизнесом. В один не очень прекрасный день он оказывается героем настоящей комедии положений, где его бухгалтер хочет жениться на его дочери, которая не его дочь, а его настоящая дочь говорит, что беременна от шофера. Впрочем, та дочь, которая не настоящая, окажется настоящей, и тут уже его жена захочет узнать, что это за дочь, которая не ее дочь… Где в этом всем Орнелла Мути? Она сыграла жену несчастного гангстера. 
© Touchstone Pictures
«Граф Монте-Кристо» (мини-сериал, 1998). В этом мини-сериале Орнелла Мути исполнила роль Мерседес, возлюбленной Эдмона Дантеса, а бывшего узника замка Иф — графа Монте-Кристо — сыграл Жерар Депардье.
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«Граф Монте-Кристо» (мини-сериал, 1998). В этом мини-сериале Орнелла Мути исполнила роль Мерседес, возлюбленной Эдмона Дантеса, а бывшего узника замка Иф — графа Монте-Кристо — сыграл Жерар Депардье. 
© Cite Films
Актриса Орнелла Мути, 2024 год
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Актриса Орнелла Мути, 2024 год 
© IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Актриса Орнелла Мути во время лекции «Ti amo, Russia! Любовь к России с итальянским акцентом» в рамках просветительского марафона «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, 2024 год
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Актриса Орнелла Мути во время лекции «Ti amo, Russia! Любовь к России с итальянским акцентом» в рамках просветительского марафона «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, 2024 год 
© Александр Рюмин/ТАСС

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Актриса Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки «Бетховен - героическая жизнь гения» в Москве, 2023 год
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Актриса Орнелла Мути во время пресс-конференции в рамках выхода театральной постановки «Бетховен - героическая жизнь гения» в Москве, 2023 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли планируют получить российское гражданство. Как рассказала Ривелли, у нее и ее матери есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения».

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — добавила певица.

Орнелла Мути родилась в 1955 году в семье журналиста из Неаполя и скульптора Илзе Ренаты Краузе. Еще с юности она начала подрабатывать моделью, а в 14 лет дебютировала в кино в картине «Самая красивая жена».

Из-за привлекательной внешности Мути часто звали на достаточно откровенные роли, однако она не стала заложницей одного образа. За свою карьеру она снялась в многих лентах, среди которых «Безумно влюбленный», «Граф Монте-Кристо», «Жизнь прекрасна» «Флэш Гордон» и т.д. Российскому же зрителю актриса больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано.

«Я думаю, что я запомнилась россиянам как россиянка. Я очень счастлива и рада, что запомнилась именно так», — рассказывала сама Мути.

Россию, где родились ее бабушка и дедушка, актриса любит и часто посещает. В 2016 году она даже купила квартиру в Москве, а в 2022-м признавалась, что мечтает получить российское гражданство.