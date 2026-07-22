«Я запомнилась россиянам как россиянка»: лучшие фильмы Орнеллы Мути

«Укрощение строптивого» (1980). Это, наверное самая известная картина с участием Орнеллы Мути — по крайней мере, в нашей стране. Кто хотя бы раз не смотрел по телевизору, как герой Адриано Челентано давит ногами виноград или выволакивает героиню Орнеллы Мути на улицу прямо вместе с кроватью? И все же напомним, о чем речь. Адриано Челентано исполнил в картине роль 40-летнего фермера, который привык жить в одиночестве и много работать. Орнелла Мути — 25-летнюю горожанку Лизу Сильвестри, случайно оказавшуюся в доме мрачного сельского жителя. Она решает растопить лед в сердце фермера, но тот окажется непоколебим. На какое-то время. Во время съемок у Орнеллы Мути и Адриано Челентано случился не только экранный, но и реальный роман, из-за которого актриса развелась с первым мужем, Алессио Орано (ее партнером по дебютной картине «Самая красивая жена»). Но отношения с Челентано тоже закончились — тот остался в браке с актрисой Клаудией Мори. А вот на экране актеры еще встретятся — в 1981 году они вновь сыграли пару в картине «Безумно влюбленный».