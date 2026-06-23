«Получается, доктор». Дочь Меладзе покорила соцсети фотосессией с черепом

Младшая дочь Валерия Меладзе Арина стала врачом. 23-летняя дочь артиста окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Об этом сообщает издание The Voice Mag.

Арина Меладзе родилась в 2002 году. В детстве девочка занималась танцами и посещала художественную школу. Многим казалось, что дочь артиста обязательно будет заниматься творчеством. Однако Арина решила связать свою жизнь с медициной и поступила на специальность «Лечебное дело». Теперь наследница исполнителя хита «Салют, Вера!» собирается по-настоящему освоиться в новой профессии и уже совсем скоро выйдет на работу.

«Ну что, получается, доктор Арина Валериановна Меладзе!» — написала дочь певца в социальных сетях.

Несмотря на то, что Арина не гонится за популярностью, на ее страницу подписаны несколько тысяч человек. В 2023 году она вместе с матерью Ириной приняла участие в шоу «Прямой эфир».

Кадры из жизни Арины Меладзе — смотрите в галерее «Рамблера».