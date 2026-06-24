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Звезде «Лицея» Елене Перовой — 50

Газета.Ru
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Елена Перова, 2016 год
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Елена Перова, 2016 год 
© Наталья Шаханова/Russian Look/Global Look Press
Лена Перова в детстве
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Лена Перова в детстве 
© Wikimedia Commons
Лена Перова с братом Сергеем Супоневым
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Лена Перова с братом Сергеем Супоневым 
© Wikimedia Commons
Участницы группы «Лицей» (слева направо): Настя Макаревич, Лена Перова, Изольда Ишханишвили
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Участницы группы «Лицей» (слева направо): Настя Макаревич, Лена Перова, Изольда Ишханишвили 
© Wikimedia Commons

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Лена Перова на обложке журнала Playboy в мае 2000 года
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Лена Перова на обложке журнала Playboy в мае 2000 года 
© Playboy
Участники группы «Амега» (слева направо): Алексей Романоф, Олег Добрынин и Лена Перова
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Участники группы «Амега» (слева направо): Алексей Романоф, Олег Добрынин и Лена Перова 
© Wikimedia Commons
Елена Перова и Константин Хабенский в картине «В движении» (2002)
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Елена Перова и Константин Хабенский в картине «В движении» (2002) 
© Art Pictures Group
Сценарист Геннадий Островский, актер Константин Хабенский и певица Лена Перова (слева направо) на премьере фильма Павла Лунгина «Бедные родственники» в кинотеатре «Пушкинский», 2005 год
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Сценарист Геннадий Островский, актер Константин Хабенский и певица Лена Перова (слева направо) на премьере фильма Павла Лунгина «Бедные родственники» в кинотеатре «Пушкинский», 2005 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
Ведущая Елена Перова с солистами группы Би-2 Левой (справа) и Шурой на съемках программы «Жизнь прекрасна» телеканала СТС, 2005 год
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Ведущая Елена Перова с солистами группы Би-2 Левой (справа) и Шурой на съемках программы «Жизнь прекрасна» телеканала СТС, 2005 год 
© Наталья Колесникова/ТАСС

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Телеведущая и певица Лена Перова на вечеринке СТС, 2006 год
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Телеведущая и певица Лена Перова на вечеринке СТС, 2006 год 
© Наталия Логинова/Russian Look/Global Look Press
Лена Перова в клубе «Рай», 2007 год
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Лена Перова в клубе «Рай», 2007 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Пианист Левон Оганезов и телеведущая и певица Лена Перова на церемонии награждения премией «ТЭФИ -2007»
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Пианист Левон Оганезов и телеведущая и певица Лена Перова на церемонии награждения премией «ТЭФИ -2007» 
© Илья Питалев/РИА Новости
Лена Перова на красной дорожке III wеремонии вручения кинопремии MTV Россия 2008
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Лена Перова на красной дорожке III wеремонии вручения кинопремии MTV Россия 2008 
© Александр Келтик/Russian Look/Global Look Press
Елена Перова в сериале «Маргоша» (2008-2010)
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Елена Перова в сериале «Маргоша» (2008-2010) 
© СТС

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Лена Перова на красной дорожке VI ежегодной церемонии вручения премии «МузТВ-2008» в СК «Олимпийский»
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Лена Перова на красной дорожке VI ежегодной церемонии вручения премии «МузТВ-2008» в СК «Олимпийский» 
© Надежда Лебедева/Russian Look/Global Look Press
Певица Елена Перова выступает на музыкальном фестивале «Рок над Волгой» в Самарской области, 2010 год
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Певица Елена Перова выступает на музыкальном фестивале «Рок над Волгой» в Самарской области, 2010 год 
© Дмитрий Бурлаков/ТАСС
Телеведущая и певица Елена Перова на церемонии вручения премии «Золотой носорог», 2011 год
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Телеведущая и певица Елена Перова на церемонии вручения премии «Золотой носорог», 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Елена Перова на съемках новогодней программы «Новый год по-нашему!» на телеканале СТС, 2009 год
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Телеведущая Елена Перова на съемках новогодней программы «Новый год по-нашему!» на телеканале СТС, 2009 год 
© Виталий Безруких/ТАСС
Елена Перова, 2021 год
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Елена Перова, 2021 год 
© Соцсети

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Певица, музыкант, телеведущая и актриса Елена Перова на церемонии открытия именной звезды Сергея Супонева в историко-познавательном комплексе «Галерея звёзд» у Останкинской телебашни, 2023 год
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Певица, музыкант, телеведущая и актриса Елена Перова на церемонии открытия именной звезды Сергея Супонева в историко-познавательном комплексе «Галерея звёзд» у Останкинской телебашни, 2023 год 
© Михаил Синицын/ТАСС

Елена Перова родилась и выросла в Москве в творческой семье. С детства она занималась в музыкальной школе и уже в 10 лет попала в группу «Детский мир» благодаря брату Сергею Супоневу. Там Перова познакомилась с Изольдой Ишханишвили и Анастасией Макаревич — своими будущими коллегами по группе «Лицей».

Коллектив в 1991 году создал композитор и продюсер Алексей Макаревич. Поначалу репертуар девушек в основном состоял из каверов, однако уже в 1995-м Макаревич написал для них песню «Осень», которая стала первым хитом группы. «Лицей» принес участницам популярность, но Перова была недовольна своим второстепенным положением в коллективе. Невозможность заниматься другой творческой деятельностью подтолкнула ее к уходу из группы.

«Мой брат Сергей Супонев, сделавший в свое время популярные передачи «Марафон-15», «Звездный час» и «Зов джунглей», предложил мне вести детскую передачу, я с радостью согласилась. Очень устала находиться в группе в качестве мебели. Собственно, после этого меня и уволили», — вспоминала Перова.

С этого периода началась ее карьера на телевидении — Перова стала ведущей, совмещая новую работу с записью музыки. Она выпустила несколько сольных альбомов и пластинку в составе группы «Амега». Артистка также начала сниматься в кино: одной из первых ее ролей стала партия в фильме «В движении» с Константином Хабенским. Затем она получила роль радиоведущей Анны Сомовой в сериале «Маргоша». При этом наибольшую славу и признание Перовой принесла именно работа на ТВ. В 2008 году она удостоилась премии ТЭФИ за музыкальное ток-шоу «Жизнь прекрасна».

Несмотря на успешную карьеру, жизнь артистки не была такой же удачной. В 2001-м погиб ее брат Сергей Супонев, а в 2013-м его сын совершил самоубийство. Кроме того, в первой половине 2010-х Елена Перова также попала в череду скандалов. Сначала она устроила аварию в нетрезвом виде, после чего лишились прав. Через год телеведущую снова поймали за рулем пьяной. А затем в сентябре 2014-го ее госпитализировали с сильнейшим отравлением. Как писали СМИ, Перова смешала алкоголь с психотропными препаратами.

Все эти инциденты подкрепляли слухи о том, что артистка хочет покончить с жизнью на фоне простоя в карьере. Однако сама Перова говорила, что никогда бы не посмела этого сделать.

Свои отношения артистка тщательно скрывает, однако некоторая информация все-таки просачивалась в прессу. Так стало известно, что в 1990-х вышла замуж за сына министра, однако супружеская жизнь не сложилась. По словам самой Перовой, карьера невестки, которая сидит дома, ее «совсем не грела». После этого артистка была в отношениях с продюсером Евгением Курбатовым, но и этот роман не продлился долго.

Перова ведет закрытый образ жизни. Последний раз она появлялась на ТВ в качестве участницы шоу «Последний герой» в 2021 году, откуда ушла в первом же эпизоде. В 2020-м она также рассказывала, что уже несколько лет состоит в отношениях, но имя своего избранника не раскрыла.