4 августа 45 лет исполняется супруге принца Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл.

Меган Маркл родилась в 1981 году в Лос-Анджелесе в семье режиссера по свету Томаса Маркла и социального работника Дории Рэгланд. В детстве она много времени проводила с отцом на съемочных площадках в Голливуде. Находясь в окружении знаменитостей, юная Меган не могла не попробовать свои силы в актерском искусстве.

После окончания средней школы Маркл поступила в Северо-Западный университет, где осваивала актерское мастерство и международные коммуникации. Во время учебы она проходила стажировку в американском посольстве в Буэнос-Айресе, но не набрала достаточного количества баллов на экзамене для поступления на дипломатическую службу. После окончания университета будущая супруга принца Гарри подрабатывала моделью, снималась в телешоу и в рекламе.

В 2002 году ей удалось получить роль Джилл в легендарном американском сериале «Главный госпиталь». Затем Меган снялась в таких проектах, как «Грань», «Война на дому», «C.S.I.: Место преступления — Нью-Йорк». В 2010 году она появилась в фильме «Помни меня», а в 2011 году сыграла Джейми в комедии «Несносные боссы». Последней крупной телевизионной работой Маркл стали съемки в телесериале «Форс-мажоры».

До того как познакомиться с принцем Гарри, Меган была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. После развода в 2014 году будущая герцогиня встречалась с профессиональным гольфистом из Ирландии Рори Макилрой, затем с шеф-поваром Кори Витиелло. Мужчина владел сетью ресторанов и был слишком сосредоточен на работе, что в конце концов привело к разрыву.

В 2016 году Маркл познакомилась в социальных сетях с принцем Гарри. В июле их общая знакомая пиарщица Вайолет фон Вестенхольц организовала для них свидание вслепую. Меган произвела на сына принцессы Дианы сильное впечатление. После ужина он пригласил девушку в путешествие по Африке. Спустя четыре месяца об их романе узнали журналисты.

Связь потенциального наследника британского престола с разведенной актрисой, не принадлежавшей к аристократической семье, наделала много шума в СМИ. Консервативные британцы заваливали королевскую канцелярию гневными письмами. Но сплетни не смогли изменить намерения принца Гарри и вскоре он сделал Маркл предложение. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. 6 мая 2019 года у Гарри и Меган родился сын Арчи.

8 января 2020 года в социальных сетях пары появилось шокирующее сообщение. Супруги заявили, что намерены сосредоточиться на собственной семье и сложить с себя королевские обязанности. Гарри и Меган также решили стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву. В результате разрыва с Британской короной они перестали использовать обращение «Королевское высочество», но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

Сейчас Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе. Супруги подписали серию контрактов с сервисами Netflix и Spotify. Кроме того, пара зарегистрировала собственный товарный знак, под которым они намерены выпускать модную одежду, книги и заниматься благотворительностью.