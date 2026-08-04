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От съемок в рекламе до герцогини Сассекской: Меган Маркл — 45 лет

Александр Котлеткин
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Меган Маркл в роли горничной и возможной убийцы в сцене из сериала CBS «CSI: Место преступления — Нью-Йорк», 2006 год
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Меган Маркл в роли горничной и возможной убийцы в сцене из сериала CBS «CSI: Место преступления — Нью-Йорк», 2006 год 
© Legion-Media
Меган Маркл в качестве девушки, выносящей кейсы, во время шоу Deal or No Deal, 2006 год
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Меган Маркл в качестве девушки, выносящей кейсы, во время шоу Deal or No Deal, 2006 год 
© Legion-Media
Меган Маркл телесериале «Грань», 2009 год
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Меган Маркл телесериале «Грань», 2009 год 
© Legion-Media
Меган Маркл в рекламе, 2009 год
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Меган Маркл в рекламе, 2009 год 
© Legion-Media

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Меган Маркл в роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры», 2011-2016 годы
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Меган Маркл в роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры», 2011-2016 годы 
© Legion-Media
Меган Маркл в роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры», 2011-2016 годы
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Меган Маркл в роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры», 2011-2016 годы 
© Legion-Media
Меган Маркл и Патрик Дж. Адамс в телесериале «Форс-мажоры», 2011-2016 годы
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Меган Маркл и Патрик Дж. Адамс в телесериале «Форс-мажоры», 2011-2016 годы 
© Legion-Media
Меган Маркл в фильме «Когда летят искры», 2014 год
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Меган Маркл в фильме «Когда летят искры», 2014 год 
© Legion-Media
Меган Маркл во время мероприятии USA Network Upfront в зале «Элис Талли Холл», Нью-Йорк, 2012 год
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Меган Маркл во время мероприятии USA Network Upfront в зале «Элис Талли Холл», Нью-Йорк, 2012 год 
© Sharkpixs/Zuma/TACC

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Меган Маркл во время благотворительной поездки в Руанду, 2016 год
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Меган Маркл во время благотворительной поездки в Руанду, 2016 год 
© DPA/TACC
Принц Гарри и Меган Маркл во время церемонии закрытия «Игр непокоренных», 2017 год
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Принц Гарри и Меган Маркл во время церемонии закрытия «Игр непокоренных», 2017 год 
© Stephen Lock/Zuma/TACC
Королева Елизавета и Меган Маркл, 2018 год
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Королева Елизавета и Меган Маркл, 2018 год 
© Zuma/TACC
Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия, 2018 год
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Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия, 2018 год 
© Albert Nieboer/RoyalPress/dpa/TACC
Принц Гарри и Меган Маркл, герцогиня Сассекская со своим сыном Арчи в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, 2019 год
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Принц Гарри и Меган Маркл, герцогиня Сассекская со своим сыном Арчи в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, 2019 год 
© Zuma/TACC

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Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин вместе с принцем Гарри и Меган Маркл, осматривают цветы, возложенные у Виндзорского замка после смерти королевы Елизаветы II, 2022 год
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Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин вместе с принцем Гарри и Меган Маркл, осматривают цветы, возложенные у Виндзорского замка после смерти королевы Елизаветы II, 2022 год 
© Zuma/TACC
Меган Маркл во время похорон королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2022 год
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Меган Маркл во время похорон королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2022 год 
© Stephen Lock/Zuma/TACC
Принц Гарри и Меган Маркл на тренировочном сборе в Уистлере, Канада, 2024 год
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Принц Гарри и Меган Маркл на тренировочном сборе в Уистлере, Канада, 2024 год 
© Stephen Lock/Zuma/TACC
Принц Гарри и Меган Маркл во время четвертого матча Мировой серии плей-офф МЛБ между командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Торонто Блю Джейс», 2025 год
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Принц Гарри и Меган Маркл во время четвертого матча Мировой серии плей-офф МЛБ между командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Торонто Блю Джейс», 2025 год 
© Frank Gunn/Zuma/TACC
Меган Маркл во время благотворительного гала-вечера организации Fifteen Percent Pledge, проходящего в студии Paramount в Лос-Анджелесе, 2026 год
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Меган Маркл во время благотворительного гала-вечера организации Fifteen Percent Pledge, проходящего в студии Paramount в Лос-Анджелесе, 2026 год 
© Juan Pablo Rico/Sipa USA/TACC

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Принц Гарри и Меган Маркл в визита в Австралийский национальный музей искусств ветеранов, 2026 год
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Принц Гарри и Меган Маркл в визита в Австралийский национальный музей искусств ветеранов, 2026 год 
© Josh Stanyer/Sipa USA/TACC

4 августа 45 лет исполняется супруге принца Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл.

Меган Маркл родилась в 1981 году в Лос-Анджелесе в семье режиссера по свету Томаса Маркла и социального работника Дории Рэгланд. В детстве она много времени проводила с отцом на съемочных площадках в Голливуде. Находясь в окружении знаменитостей, юная Меган не могла не попробовать свои силы в актерском искусстве.

После окончания средней школы Маркл поступила в Северо-Западный университет, где осваивала актерское мастерство и международные коммуникации. Во время учебы она проходила стажировку в американском посольстве в Буэнос-Айресе, но не набрала достаточного количества баллов на экзамене для поступления на дипломатическую службу. После окончания университета будущая супруга принца Гарри подрабатывала моделью, снималась в телешоу и в рекламе.

В 2002 году ей удалось получить роль Джилл в легендарном американском сериале «Главный госпиталь». Затем Меган снялась в таких проектах, как «Грань», «Война на дому», «C.S.I.: Место преступления — Нью-Йорк». В 2010 году она появилась в фильме «Помни меня», а в 2011 году сыграла Джейми в комедии «Несносные боссы». Последней крупной телевизионной работой Маркл стали съемки в телесериале «Форс-мажоры».

До того как познакомиться с принцем Гарри, Меган была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. После развода в 2014 году будущая герцогиня встречалась с профессиональным гольфистом из Ирландии Рори Макилрой, затем с шеф-поваром Кори Витиелло. Мужчина владел сетью ресторанов и был слишком сосредоточен на работе, что в конце концов привело к разрыву.

В 2016 году Маркл познакомилась в социальных сетях с принцем Гарри. В июле их общая знакомая пиарщица Вайолет фон Вестенхольц организовала для них свидание вслепую. Меган произвела на сына принцессы Дианы сильное впечатление. После ужина он пригласил девушку в путешествие по Африке. Спустя четыре месяца об их романе узнали журналисты.

Связь потенциального наследника британского престола с разведенной актрисой, не принадлежавшей к аристократической семье, наделала много шума в СМИ. Консервативные британцы заваливали королевскую канцелярию гневными письмами. Но сплетни не смогли изменить намерения принца Гарри и вскоре он сделал Маркл предложение. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. 6 мая 2019 года у Гарри и Меган родился сын Арчи.

8 января 2020 года в социальных сетях пары появилось шокирующее сообщение. Супруги заявили, что намерены сосредоточиться на собственной семье и сложить с себя королевские обязанности. Гарри и Меган также решили стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву. В результате разрыва с Британской короной они перестали использовать обращение «Королевское высочество», но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

Сейчас Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе. Супруги подписали серию контрактов с сервисами Netflix и Spotify. Кроме того, пара зарегистрировала собственный товарный знак, под которым они намерены выпускать модную одежду, книги и заниматься благотворительностью.