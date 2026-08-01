Выкуп, каравай и «Горько!»: как отмечали свадьбу в СССР

Во все времена создание семьи было одним из самых важных событий в жизни человека. Свадебные церемонии всегда тщательно продумывались, каждая деталь имела свой смысл.

Долгое время обряд бракосочетания был тесно связан с религией. После прихода к власти большевиков свадьбы стали светскими. Браки начали регистрировать в ЗАГСах, а молодежь гораздо меньше зависела от воли родителей. Также был установлен минимальный брачный возраст. Теперь для вступления в брак жениху и невесте должно было исполниться 18 лет.

В городах свадьба превратилась в официальную, порой аскетичную церемонию с банкетом в кафе или застольем в квартире. Невесты, как правило, наряжались в белые платья. Кроме того, расписаться можно было в простой, строгой советской одежде.

В деревнях долгое время продолжали праздновать по старинке, пышно и с переносом приданого в дом молодых. Вместо белого платья невеста могла облачаться в традиционный наряд.

Свадебные обряды в СССР складывались из сочетания народных обычаев и советской идеологии. Какие-то из них сохранились до наших дней, другие, наоборот, стали ассоциироваться с пережитками прошлого и даже считаться дурным тоном.

Советская свадьба начиналась с выкупа. Прежде чем отвести невесту в ЗАГС, жениху предстояло пройти ряд испытаний. За каждую ошибку он и его друзья платили штраф деньгами или алкоголем.

До ЗАГСа жених и невеста добирались в свадебном кортеже. Автомобили украшались лентами, цветами и воздушными шарами. Для жениха и невесты выделяли самый дорогой и престижный автомобиль, на капоте которого крепили куклу в фате.

Одной из распространенных традиций было возложение цветов к памятнику Ленина, Вечному огню или мемориалу павшим героям.

Подарки молодоженам выбирали не столько по стоимости, сколько по практичности. Они должны были быть максимально полезными в быту и избавить молодых от необходимости покупать домашнюю утварь, которую еще нужно было где-то достать.

Родители часто встречали невесту и жениха хлебом и солью. Мать жениха выносила на расшитом рушнике каравай c солонкой, таким образом благословляя брак.

Помимо родителей, жениха и невесты главными действующими лицами во время свадьбы были свидетели. Как правило, на эту роль выбирали самых близких друзей. Свидетели во всем помогали новобрачным, а также ставили подписи в акте о регистрации брака.

Во время застолья гости порой разбивали посуду на счастье, а также кричали: «Горько!», призывая молодых поцеловаться.

Жених должен был на руках перенести невесту через порог нового дома, иначе считалось, что брак будет непростым.

Какими выглядели советские свадьбы — смотрите в галерее «Рамблера».