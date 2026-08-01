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Выкуп, каравай и «Горько!»: как отмечали свадьбу в СССР

Александр Котлеткин
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Свадьба в селе Арженка Тамбовской области, 1962 год
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Свадьба в селе Арженка Тамбовской области, 1962 год 
© РИА Новости
Бракосочетание летчиков-космонавтов СССР, Героев Советского Союза Валентины Терешковой и Андрияна Николаева в Грибоедовском Дворце Бракосочетания в Москве, 1963 год
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Бракосочетание летчиков-космонавтов СССР, Героев Советского Союза Валентины Терешковой и Андрияна Николаева в Грибоедовском Дворце Бракосочетания в Москве, 1963 год 
© РИА Новости
Свадьба в селе Натанеби в Озургетском районе Гурийской исторической области, Грузинская ССР, 1965 год
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Свадьба в селе Натанеби в Озургетском районе Гурийской исторической области, Грузинская ССР, 1965 год 
© РИА Новости
Колхоз "Новая жизнь" Щёкинского района Тульской области. Молодожены, 1969 год
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Колхоз "Новая жизнь" Щёкинского района Тульской области. Молодожены, 1969 год 
© РИА Новости

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Традиционная казачья свадьба в станице Мечетка Ростовской области, 1970 год
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Традиционная казачья свадьба в станице Мечетка Ростовской области, 1970 год 
© РИА Новости
Эскимо для новобрачных, 1972 год
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Эскимо для новобрачных, 1972 год 
© РИА Новости
Поселок Ленинская искра (колхоз "Искра") Котельнического района Кировской области. Сельская свадьба, 1973 год
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Поселок Ленинская искра (колхоз "Искра") Котельнического района Кировской области. Сельская свадьба, 1973 год 
© РИА Новости
Свадьба в колхозе "Политотдел" Ташкентской области, Узбекская ССР, 1973 год
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Свадьба в колхозе "Политотдел" Ташкентской области, Узбекская ССР, 1973 год 
© РИА Новости
Автомобиль молодоженов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, 1977 год
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Автомобиль молодоженов во время свадьбы строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, 1977 год 
© Роман Денисов/TACC

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Свадьба строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции на строительной площадке, 1977 год
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Свадьба строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции на строительной площадке, 1977 год 
© Роман Денисов/TACC
Украинская ССР. Прикарпатье — природный регион на Украине, расположенный в предгорьях Украинских Карпат. Сельская свадьба, 1978 год
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Украинская ССР. Прикарпатье — природный регион на Украине, расположенный в предгорьях Украинских Карпат. Сельская свадьба, 1978 год 
© РИА Новости
У здания Дворца бракосочетания, Казахская ССР, 1979 год
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У здания Дворца бракосочетания, Казахская ССР, 1979 год 
© РИА Новости
Молодожены - матрос земснаряда Галина Морозова и старший электрик земснаряда Юрий Литвин, 1979 год
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Молодожены - матрос земснаряда Галина Морозова и старший электрик земснаряда Юрий Литвин, 1979 год 
© Гельфанд Г./TACC
Церемония бракосочетания чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и Ирины Куимовой во Дворце бракосочетания в Москве, 1979 год
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Церемония бракосочетания чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова и Ирины Куимовой во Дворце бракосочетания в Москве, 1979 год 
© РИА Новости

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Мемориальный комплекс воинам-забайкальцам, погибшим в годы ВОВ. Молодожены возлагают цветы к Вечному огню, 1979 год
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Мемориальный комплекс воинам-забайкальцам, погибшим в годы ВОВ. Молодожены возлагают цветы к Вечному огню, 1979 год 
© Григорий Калачьян/ТАСС
Молодожены в свадебном фаэтоне на центральной площади в совхозе "Краснодарский", 1979 год
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Молодожены в свадебном фаэтоне на центральной площади в совхозе "Краснодарский", 1979 год 
© РИА Новости
Молодожены на прогулке по Волге, 1979 год
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Молодожены на прогулке по Волге, 1979 год 
© РИА Новости
Во время празднования свадьбы, Молдавская ССР, 1980 год
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Во время празднования свадьбы, Молдавская ССР, 1980 год 
© Михаил Потырнике/TACC
В главной комнате крестьянского дома невесту торжественно наряжают в свадебные одежды, Молдавская ССР, 1980 год
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В главной комнате крестьянского дома невесту торжественно наряжают в свадебные одежды, Молдавская ССР, 1980 год 
© Михаил Потырнике/TACC

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Молодожены Ирина и Борис Пресновы из комплексной комсомольско-молодежной бригады строителей имени XXVI съезда КПСС специализированного строительно-монтажного поезда "ГрузстройБАМ", познакомившиеся на строительстве поселка Ния-Грузинская Усть-Кутского района на западном участке Байкало-Амурской магистрали, после церемонии бракосочетания, 1981 год
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Молодожены Ирина и Борис Пресновы из комплексной комсомольско-молодежной бригады строителей имени XXVI съезда КПСС специализированного строительно-монтажного поезда "ГрузстройБАМ", познакомившиеся на строительстве поселка Ния-Грузинская Усть-Кутского района на западном участке Байкало-Амурской магистрали, после церемонии бракосочетания, 1981 год 
© Анатолий Рухадзе/TACC
Молодожены - комсомольцы машинист бульдозера Алексей Маноров и студентка педагогического института, будущий учитель математики Елена Андреева после церемонии бракосочетания, 1982 год
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Молодожены - комсомольцы машинист бульдозера Алексей Маноров и студентка педагогического института, будущий учитель математики Елена Андреева после церемонии бракосочетания, 1982 год 
© Сергей Метелица/TACC
Свадьба сотрудников радиозавода в городе Александров Владимирской области, 1984 год
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Свадьба сотрудников радиозавода в городе Александров Владимирской области, 1984 год 
© РИА Новости
Бракосочетание студентов музыкального училища Зигды и Вестурса Спруоге, 1986 год
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Бракосочетание студентов музыкального училища Зигды и Вестурса Спруоге, 1986 год 
© Иванов Олег,Круминьш Янис,Пределис Имант/TACC
Молодожены города Пензы, 1986 год
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Молодожены города Пензы, 1986 год 
© РИА Новости

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Механизатор Сигитаз Гринкявичус и оператор машинного доения Ниеле Станкявичюте во время бракосочетания, 1987 год
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Механизатор Сигитаз Гринкявичус и оператор машинного доения Ниеле Станкявичюте во время бракосочетания, 1987 год 
© Янкаускас Кястутис/TACC
Молодожены во время кормления лебедей на Большом Новодевичьем пруду, 1988 год
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Молодожены во время кормления лебедей на Большом Новодевичьем пруду, 1988 год 
© Борис Кавашкин/TACC
Свадьба в молдавском селе. Свадебный кортеж, 1989 год
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Свадьба в молдавском селе. Свадебный кортеж, 1989 год 
© РИА Новости
На сельской свадьбе в Молдавии, 1989 год
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На сельской свадьбе в Молдавии, 1989 год 
© РИА Новости
Свадебные гуляния в станице Бестрашной Отрадненского района, Краснодарский край, 1989 год
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Свадебные гуляния в станице Бестрашной Отрадненского района, Краснодарский край, 1989 год 
© Жигайлов Алексей/TACC

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Сельская свадьба в Калининградской области, 1989 год
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Сельская свадьба в Калининградской области, 1989 год 
© Геннадий Хамельянин/TACC
Жених и невеста во время осмотра Москвы в бинокли, 1989 год
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Жених и невеста во время осмотра Москвы в бинокли, 1989 год 
© Валерий Христофоров/TACC
Выкуп невесты на сельской свадьбе совхоза, 1989 год
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Выкуп невесты на сельской свадьбе совхоза, 1989 год 
© Геннадий Хамельянин/TACC

Во все времена создание семьи было одним из самых важных событий в жизни человека. Свадебные церемонии всегда тщательно продумывались, каждая деталь имела свой смысл.

Долгое время обряд бракосочетания был тесно связан с религией. После прихода к власти большевиков свадьбы стали светскими. Браки начали регистрировать в ЗАГСах, а молодежь гораздо меньше зависела от воли родителей. Также был установлен минимальный брачный возраст. Теперь для вступления в брак жениху и невесте должно было исполниться 18 лет.

В городах свадьба превратилась в официальную, порой аскетичную церемонию с банкетом в кафе или застольем в квартире. Невесты, как правило, наряжались в белые платья. Кроме того, расписаться можно было в простой, строгой советской одежде.

В деревнях долгое время продолжали праздновать по старинке, пышно и с переносом приданого в дом молодых. Вместо белого платья невеста могла облачаться в традиционный наряд.

Свадебные обряды в СССР складывались из сочетания народных обычаев и советской идеологии. Какие-то из них сохранились до наших дней, другие, наоборот, стали ассоциироваться с пережитками прошлого и даже считаться дурным тоном.

Советская свадьба начиналась с выкупа. Прежде чем отвести невесту в ЗАГС, жениху предстояло пройти ряд испытаний. За каждую ошибку он и его друзья платили штраф деньгами или алкоголем.

До ЗАГСа жених и невеста добирались в свадебном кортеже. Автомобили украшались лентами, цветами и воздушными шарами. Для жениха и невесты выделяли самый дорогой и престижный автомобиль, на капоте которого крепили куклу в фате.

Одной из распространенных традиций было возложение цветов к памятнику Ленина, Вечному огню или мемориалу павшим героям.

Подарки молодоженам выбирали не столько по стоимости, сколько по практичности. Они должны были быть максимально полезными в быту и избавить молодых от необходимости покупать домашнюю утварь, которую еще нужно было где-то достать.

Родители часто встречали невесту и жениха хлебом и солью. Мать жениха выносила на расшитом рушнике каравай c солонкой, таким образом благословляя брак.

Помимо родителей, жениха и невесты главными действующими лицами во время свадьбы были свидетели. Как правило, на эту роль выбирали самых близких друзей. Свидетели во всем помогали новобрачным, а также ставили подписи в акте о регистрации брака.

Во время застолья гости порой разбивали посуду на счастье, а также кричали: «Горько!», призывая молодых поцеловаться.

Жених должен был на руках перенести невесту через порог нового дома, иначе считалось, что брак будет непростым.

Какими выглядели советские свадьбы — смотрите в галерее «Рамблера».