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Только для избранных: самые элитные советские рестораны

Александр Котлеткин
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Ресторан «Прага» на Арбате был местом притяжения столичной элиты. Здесь часто собирались культовые актеры, дипломаты и чиновники.
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Ресторан «Прага» на Арбате был местом притяжения столичной элиты. Здесь часто собирались культовые актеры, дипломаты и чиновники. 
© РИА Новости
Столик в «Праге» бронировали за несколько месяцев, а у дверей регулярно выстраивались длинные очереди обывателей.
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Столик в «Праге» бронировали за несколько месяцев, а у дверей регулярно выстраивались длинные очереди обывателей. 
© РИА Новости
Гостям предлагали осетрину, шашлык, блюда из дичи, телятину, закуски с икрой и знаменитый торт «Прага».
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Гостям предлагали осетрину, шашлык, блюда из дичи, телятину, закуски с икрой и знаменитый торт «Прага». 
© РИА Новости
Здесь работал легендарный кондитер Владимир Гуральник, который также создал десерт «Птичье молоко».
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Здесь работал легендарный кондитер Владимир Гуральник, который также создал десерт «Птичье молоко». 
© Игорь Зотин/TACC

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Первый ресторан грузинской кухни «Арагви» открылся на Тверской в 1938 году в историческом здании гостиницы «Дрезден».
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Первый ресторан грузинской кухни «Арагви» открылся на Тверской в 1938 году в историческом здании гостиницы «Дрезден». 
© РИА Новости
Попасть сюда было сложнее, чем в «Прагу», а столик порой удавалось найти лишь через знакомых. В «Арагви» подавали хачапури, сациви, харчо, шашлык и знаменитого цыпленка табака.
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Попасть сюда было сложнее, чем в «Прагу», а столик порой удавалось найти лишь через знакомых. В «Арагви» подавали хачапури, сациви, харчо, шашлык и знаменитого цыпленка табака. 
© РИА Новости
Важной частью культурной программы была живая музыка. Здесь исполняли как популярные советские песни, так и национальные грузинские композиции.
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Важной частью культурной программы была живая музыка. Здесь исполняли как популярные советские песни, так и национальные грузинские композиции.  
© РИА Новости
Ресторан «Арбат» на Новом Арбате считался одним из самых известных ресторанов Москвы.
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Ресторан «Арбат» на Новом Арбате считался одним из самых известных ресторанов Москвы.  
© Валентин Черединцев/ТАСС
Заведение открылось в 1967 году и сразу попало в список главных столичных достопримечательностей. В те годы ресторан был крупнейшим в Европе и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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Заведение открылось в 1967 году и сразу попало в список главных столичных достопримечательностей. В те годы ресторан был крупнейшим в Европе и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. 
© РИА Новости

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«Арбат» относился к категории люкс. Здесь постоянно проходили официальные приемы и банкеты.
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«Арбат» относился к категории люкс. Здесь постоянно проходили официальные приемы и банкеты. 
© РИА Новости
В ресторане была оборудована внушительная танцплощадка, а на сцене выступал настоящий джазовый оркестр. В меню заведения входили блюда русской и европейской традиции, а также кухни республик СССР.
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В ресторане была оборудована внушительная танцплощадка, а на сцене выступал настоящий джазовый оркестр. В меню заведения входили блюда русской и европейской традиции, а также кухни республик СССР.  
© РИА Новости
Ресторан «Седьмое небо» можно, пожалуй, назвать самым уникальным из всех. Заведение открылось в 1967 году и располагалось на вершине Останкинской телебашни.
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Ресторан «Седьмое небо» можно, пожалуй, назвать самым уникальным из всех. Заведение открылось в 1967 году и располагалось на вершине Останкинской телебашни. 
© Александр Сенцов/ТАСС
Кроме того, ресторан медленно вращался вокруг центральной оси, что позволяло гостям насладиться пейзажами Москвы с высоты 330 метров.
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Кроме того, ресторан медленно вращался вокруг центральной оси, что позволяло гостям насладиться пейзажами Москвы с высоты 330 метров. 
© РИА Новости
В «Седьмое небо» шли не только за изысканным ужином, но и за новыми впечатлениями.
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В «Седьмое небо» шли не только за изысканным ужином, но и за новыми впечатлениями. 
© Александр Сенцов/ТАСС

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Сложные блюда в меню отсутствовали из-за особенностей эксплуатации башни. Гостям предлагали кондитерские изделия, напитки и блюда, которые можно было подавать в условиях такого необычного пространства.
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Сложные блюда в меню отсутствовали из-за особенностей эксплуатации башни. Гостям предлагали кондитерские изделия, напитки и блюда, которые можно было подавать в условиях такого необычного пространства. 
© РИА Новости

В советское время попасть в дорогой ресторан было непросто. Каждого посетителя на входе встречал швейцар, который по внешнему виду и щедрости гостя решал, достоин ли тот провести вечер в заведении или ему лучше поискать менее статусное заведение. Часто «пропуском» в зал служила «трешка» или «пятерка».

В каждом приличном ресторане звучала живая музыка. Гостей обслуживали профессиональные официанты, которые должны были разбираться не только в сервировке, но и в кулинарии, психологии, а также уметь пользоваться современным ресторанным оборудованием. На такую работу брали после специального обучения лучших из лучших.

Самые престижные рестораны, конечно же, находились в Москве. Онлайн-журнал MAXIM вспоминает, какими были лучшие заведения столицы.