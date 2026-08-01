Только для избранных: самые элитные советские рестораны

В советское время попасть в дорогой ресторан было непросто. Каждого посетителя на входе встречал швейцар, который по внешнему виду и щедрости гостя решал, достоин ли тот провести вечер в заведении или ему лучше поискать менее статусное заведение. Часто «пропуском» в зал служила «трешка» или «пятерка».

В каждом приличном ресторане звучала живая музыка. Гостей обслуживали профессиональные официанты, которые должны были разбираться не только в сервировке, но и в кулинарии, психологии, а также уметь пользоваться современным ресторанным оборудованием. На такую работу брали после специального обучения лучших из лучших.

Самые престижные рестораны, конечно же, находились в Москве. Онлайн-журнал MAXIM вспоминает, какими были лучшие заведения столицы.