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49 тысяч нелегалов за сутки: что происходит в Испании

Александр Котлеткин
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Мигранты радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года
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Мигранты радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года 
© Reduan Dris/EPA/TACC
Мигранты перелезают через ограждение на испанской территории, доплыв из Марокко в Сеуту — испанский анклав в Северной Африке, 30 июля 2026 года
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Мигранты перелезают через ограждение на испанской территории, доплыв из Марокко в Сеуту — испанский анклав в Северной Африке, 30 июля 2026 года 
© Reduan Dris/EPA/TACC
Мигранты радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года
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Мигранты радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года 
© Reduan Dris/EPA/TACC
Молодой человек с надувным кругом на пляже в Испании, 30 июля 2026 года
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Молодой человек с надувным кругом на пляже в Испании, 30 июля 2026 года 
© Reduan Dris/EPA/TACC

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Сотни мигрантов из Марокко предприняли попытку доплыть до испанского анклава Сеута в Северной Африке, 30 июля 2026 года
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Сотни мигрантов из Марокко предприняли попытку доплыть до испанского анклава Сеута в Северной Африке, 30 июля 2026 года 
© Reduan Dris/EPA/TACC
Медик оказывает помощь нелегальному мигранту на берегу Испании, 30 июля 2026 года
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Медик оказывает помощь нелегальному мигранту на берегу Испании, 30 июля 2026 года 
© Reduan Dris/EPA/TACC
Сотни брошенных резиновых кругов на берегу в испанском городе Сеута, 30 июля 2026 года
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Сотни брошенных резиновых кругов на берегу в испанском городе Сеута, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC
Подросток в маске после перехода границы с Испанией, 30 июля 2026 года
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Подросток в маске после перехода границы с Испанией, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC
Мигранты радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года
9/14
Мигранты радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC

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Сотни брошенных резиновых кругов на берегу в испанском городе Сеута, 30 июля 2026 года
10/14
Сотни брошенных резиновых кругов на берегу в испанском городе Сеута, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC
Мигрант радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года
11/14
Мигрант радуются после прибытия в Испанию, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC
Сотни мигрантов из Марокко предприняли попытку доплыть до испанского анклава Сеута в Северной Африке, 30 июля 2026 года
12/14
Сотни мигрантов из Марокко предприняли попытку доплыть до испанского анклава Сеута в Северной Африке, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC
Сотни брошенных резиновых кругов на берегу в испанском городе Сеута, 30 июля 2026 года
13/14
Сотни брошенных резиновых кругов на берегу в испанском городе Сеута, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC
Мигранты перелезают через ограждение на испанской территории, доплыв из Марокко в Сеуту — испанский анклав в Северной Африке, 30 июля 2026 года
14/14
Мигранты перелезают через ограждение на испанской территории, доплыв из Марокко в Сеуту — испанский анклав в Северной Африке, 30 июля 2026 года 
© Marcos Moreno/Zuma/TACC

За 24 часа в испанский город Сеуту проникли 49 тысяч мигрантов. Массовый прорыв нелегалов через границу начался 30 июля, когда одновременно тысячи человек стали прибывать в Сеуту по суше и по морю. Как сообщает Lenta.ru, на данный момент известно о 18 погибших.

Испанское правительство в срочном порядке мобилизовало войска для поддержки Гражданской гвардии и служб экстренной помощи.

«Кадры, поступающие из Сеуты, вызывают шок и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой реальную угрозу безопасности европейских границ», — так прокомментировала ситуацию в Испании премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Испанский автономный город Сеута находится на северном побережье Африки и имеет сухопутную границу с Марокко. Через него проходит один из главных маршрутов нелегальной миграции в ЕС. В 2021 году Сеута уже оказывалась в центре внимания мировых СМИ, когда на ее территорию пытались попасть более 10 тысяч нелегалов.

В начале июля Верховный суд Испании постановил, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты, не могут быть возвращены в упрощенном порядке. До этого закон позволял правоохранителям немедленно высылать людей, которые пытались преодолеть заграждения.

Что сейчас происходит на границе Испании — смотрите в галерее «Рамблера».