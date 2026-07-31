49 тысяч нелегалов за сутки: что происходит в Испании

За 24 часа в испанский город Сеуту проникли 49 тысяч мигрантов. Массовый прорыв нелегалов через границу начался 30 июля, когда одновременно тысячи человек стали прибывать в Сеуту по суше и по морю. Как сообщает Lenta.ru, на данный момент известно о 18 погибших.

Испанское правительство в срочном порядке мобилизовало войска для поддержки Гражданской гвардии и служб экстренной помощи.

«Кадры, поступающие из Сеуты, вызывают шок и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой реальную угрозу безопасности европейских границ», — так прокомментировала ситуацию в Испании премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Испанский автономный город Сеута находится на северном побережье Африки и имеет сухопутную границу с Марокко. Через него проходит один из главных маршрутов нелегальной миграции в ЕС. В 2021 году Сеута уже оказывалась в центре внимания мировых СМИ, когда на ее территорию пытались попасть более 10 тысяч нелегалов.

В начале июля Верховный суд Испании постановил, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты, не могут быть возвращены в упрощенном порядке. До этого закон позволял правоохранителям немедленно высылать людей, которые пытались преодолеть заграждения.

Что сейчас происходит на границе Испании — смотрите в галерее «Рамблера».