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Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад
Фото: администрация Президента Украины

Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков

Покупатели торговых сетей с 1 июля могут не увидеть на полках ряда продукции животного происхождения, пишет «Российская газета».
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Россия заберет у США полмиллиарда долларов

Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт.
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Появились подробности кровавого убийства на Кубани

Соседка убитой в Краснодарском крае женщины рассказала РЕН ТВ о происходившем в ту ночь.
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Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой

Врачи не спасли Дарью Старикову от рака, потому что «болезнь оказалась сильнее», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
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Порошенко лишил Украину ВДВ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.
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Залповый запуск "Булавы" попал на видео

Минобороны России обнародовало видеозапись залпового пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".
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Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Москве был ненадолго прерван из-за включившейся воздушной системы.
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Названы последствия выхода из СНГ для Украины

Польская газета Rzeczpospolita пишет, что выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) может привести украинскую экономику к «миллиардным потерям».
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Чиновникам запретят отдыхать в «санкционных» странах

Бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной в среду на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
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Франция отказалась от бойкота ЧМ-2018

Сборная Франции примет участие в чемпионате мира по футболу в России, сообщил местной газете L'Equipe глава Министерства иностранных страны страны Жан-Ив Ле Дриан.
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