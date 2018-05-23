Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня

Главные события среды

Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков

Покупатели торговых сетей с 1 июля могут не увидеть на полках ряда продукции животного происхождения, пишет «Российская газета».

Россия заберет у США полмиллиарда долларов

Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт.

Появились подробности кровавого убийства на Кубани

Соседка убитой в Краснодарском крае женщины рассказала РЕН ТВ о происходившем в ту ночь.

Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой

Врачи не спасли Дарью Старикову от рака, потому что «болезнь оказалась сильнее», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Порошенко лишил Украину ВДВ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.

Залповый запуск "Булавы" попал на видео

Минобороны России обнародовало видеозапись залпового пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".

Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Москве был ненадолго прерван из-за включившейся воздушной системы.

Названы последствия выхода из СНГ для Украины

Польская газета Rzeczpospolita пишет, что выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) может привести украинскую экономику к «миллиардным потерям».

Чиновникам запретят отдыхать в «санкционных» странах

Бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной в среду на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Франция отказалась от бойкота ЧМ-2018

Сборная Франции примет участие в чемпионате мира по футболу в России, сообщил местной газете L'Equipe глава Министерства иностранных страны страны Жан-Ив Ле Дриан.