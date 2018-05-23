Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой

Врачи не спасли Дарью Старикову от рака, потому что «болезнь оказалась сильнее», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве отметили, что сотрудники НИИ онкологии имени Герцена год боролись за жизнь девушки, в 2017 году пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину во время его «Прямой линии» на здравоохранение Мурманской области

По данным пресс-службы, онкологи приложили все возможные усилия, чтобы Старикова продолжала жить, в том числе применяли современнейшие методы лечения и консультировались с иностранными специалистами.

«Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — подчеркнули в Минздраве.

О смерти уроженки Апатитов Дарьи Стариковой стало известно накануне. В прошлом году девушка рассказала Владимиру Путину, что четвертую стадию рака мурманские врачи диагностировали ей слишком поздно, в связи с чем было упущено время, которое можно было потратить на лечение.