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Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой
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Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой 

Рамблер 1 час назад
Врачи не спасли Дарью Старикову от рака, потому что «болезнь оказалась сильнее», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
В ведомстве отметили, что сотрудники НИИ онкологии имени Герцена год боролись за жизнь девушки, в 2017 году пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину во время его «Прямой линии» на здравоохранение Мурманской области.
По данным пресс-службы, онкологи приложили все возможные усилия, чтобы Старикова продолжала жить, в том числе применяли современнейшие методы лечения и консультировались с иностранными специалистами.
«Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — подчеркнули в Минздраве.
О смерти уроженки Апатитов Дарьи Стариковой стало известно накануне. В прошлом году девушка рассказала Владимиру Путину, что четвертую стадию рака мурманские врачи диагностировали ей слишком поздно, в связи с чем было упущено время, которое можно было потратить на лечение.
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