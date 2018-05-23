Порошенко лишил Украину ВДВ

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Порошенко переименовал ВДВ в десантно-штурмовые войска Украины 

РИА Новости 25 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.
"В ноябре прошлого года на Михайловской площади в Киеве мы провели торжественное мероприятие — сменили название, символику и униформу ваших боевых товарищей-десантников. Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной радой закон о внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны десантно-штурмовых войск", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".
Ранее президент Украины заявлял, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название — десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.
В конце ноября 2017 года Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ. Депутаты приняли закон 5 апреля 2018 года.
Как говорилось в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, которую в Киеве обвиняют в агрессии, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Комментарии10  Ещё 6 источников 
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