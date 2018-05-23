Порошенко лишил Украину ВДВ

Порошенко переименовал ВДВ в десантно-штурмовые войска Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.

"В ноябре прошлого года на Михайловской площади в Киеве мы провели торжественное мероприятие — сменили название, символику и униформу ваших боевых товарищей-десантников. Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной радой закон о внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны десантно-штурмовых войск", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

Ранее президент Украины заявлял, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название — десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО

В конце ноября 2017 года Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ. Депутаты приняли закон 5 апреля 2018 года.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией , которую в Киеве обвиняют в агрессии, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".