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Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков
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Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Покупатели торговых сетей с 1 июля могут не увидеть на полках ряда продукции животного происхождения, пишет «Российская газета».
С 1 июля вступает в силу система ветеринарной сертификации «Меркурий». Поставщики на сегодняшний день готовы к работе в системе не более чем на 50%. Стабильно работают в «Меркурии» лишь 5% поставщиков.
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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) направили в территориальные органы ветеринарного контроля просьбу помочь поставщикам зарегистрироваться в системе и начать работать с ней.
Система «Меркурий» призвана сделать прозрачным рынок производства и перемещения продукции животного происхождения: молока, мяса, рыбы, яиц и пр. Благодаря ей на рынке должен значительно сократиться процент фальсификата и контрабанды.
Также должен сократиться объем документов, сопровождающих продукцию, а все необходимые бумаги перейдут в электронный формат.
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