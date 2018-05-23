Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков

Покупатели торговых сетей с 1 июля могут не увидеть на полках ряда продукции животного происхождения, пишет « Российская газета ».

С 1 июля вступает в силу система ветеринарной сертификации «Меркурий». Поставщики на сегодняшний день готовы к работе в системе не более чем на 50%. Стабильно работают в «Меркурии» лишь 5% поставщиков.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) направили в территориальные органы ветеринарного контроля просьбу помочь поставщикам зарегистрироваться в системе и начать работать с ней.

Система «Меркурий» призвана сделать прозрачным рынок производства и перемещения продукции животного происхождения: молока, мяса, рыбы, яиц и пр. Благодаря ей на рынке должен значительно сократиться процент фальсификата и контрабанды.

Также должен сократиться объем документов, сопровождающих продукцию, а все необходимые бумаги перейдут в электронный формат.