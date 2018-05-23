Ещё
Названы последствия выхода из СНГ для Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева
"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева

Названы последствия выхода из СНГ для Украины 

Рамблер 7 часов назад
Польская газета Rzeczpospolita пишет, что выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) может привести украинскую экономику к «миллиардным потерям».
Замдекана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал изданию, что, если Украина нарушит заключенные в рамках СНГ соглашения о визах и миграционном сотрудничестве, более трех миллионов украинских граждан не смогут работать в России. По мнению Суздальцева, в Киеве сделают все, чтобы выйти из СНГ только «для вида». Он отметил, что так сделала Грузия, до сих пор соблюдающая соглашения, которые ей выгодны.
Украинские экономисты заявили изданию, что наиболее важным является соглашение о свободной торговле. По данным Rzeczpospolita, торговый обмен между Украиной и другими странами бывшего СССР в прошлом году составил более 16 миллиардов долларов, большинство из которых пришлось на Россию. Москва по-прежнему остается основным торговым партнером Киева, подчеркивает газета.
«Прекращение действия этого соглашения приведет Украину к миллиардам потерь. Заключение новых торговых соглашений, например, с Белоруссией или Казахстаном, — это не вопрос одного дня», — пояснил украинский экономист Александр Охрименко.
Содружество независимых государств (СНГ) было основано 8 декабря 1991 года. Организацию создали, чтобы регулировать сотрудничество между странами, ранее входившими в состав СССР.
Действительными членами СНГ являются Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
Украина не ратифицировала устав СНГ и относилась к государствам-учредителям и государствам-участникам. В марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины прекратил председательство Украины в СНГ, было объявлено, что страна начинает процесс выхода из содружества.
Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявлял, что решение Украины может нанести удар по ее экономике. По его словам, для Украины страны СНГ «представляют немаловажный экспортный рынок» (около 16 процентов), особенно для машиностроительной продукции страны.
Украинский президент Петр Порошенко говорил, что Украина «никогда не была и не является сейчас членом СНГ». Он призвал окончательно закрыть украинское представительство при институтах СНГ в Минске. 22 мая был опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ.
Комментарии127  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности кровавого убийства на Кубани417
Пока вы спали: «Ад» в Донбассе связали с ЧМ-201892
Названа причина эпидемии рака28
Россия заберет у США полмиллиарда долларов732
Ученый описал жизнь после гибели человечества14
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:30
В РСТ прокомментировали возможный запрет Booking.com
Компании
05:08
ВТБ перестал кредитовать бизнес Дерипаски
Компании
02:34
Опубликовано видео пуска «Булавы» в Белом море
Армия Оружие
00:59
Ольга Шелест сделала смелую стрижку
Шоу-бизнес
02:38
США усилили Седьмой флот
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение