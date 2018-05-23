Названы последствия выхода из СНГ для Украины

Польская газета Rzeczpospolita пишет, что выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) может привести украинскую экономику к «миллиардным потерям».

Замдекана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал изданию, что, если Украина нарушит заключенные в рамках СНГ соглашения о визах и миграционном сотрудничестве, более трех миллионов украинских граждан не смогут работать в России . По мнению Суздальцева, в Киеве сделают все, чтобы выйти из СНГ только «для вида». Он отметил, что так сделала Грузия , до сих пор соблюдающая соглашения, которые ей выгодны.

Украинские экономисты заявили изданию, что наиболее важным является соглашение о свободной торговле. По данным Rzeczpospolita, торговый обмен между Украиной и другими странами бывшего СССР в прошлом году составил более 16 миллиардов долларов, большинство из которых пришлось на Россию. Москва по-прежнему остается основным торговым партнером Киева, подчеркивает газета.

«Прекращение действия этого соглашения приведет Украину к миллиардам потерь. Заключение новых торговых соглашений, например, с Белоруссией или Казахстаном, — это не вопрос одного дня», — пояснил украинский экономист Александр Охрименко.

Содружество независимых государств (СНГ) было основано 8 декабря 1991 года. Организацию создали, чтобы регулировать сотрудничество между странами, ранее входившими в состав СССР.

Украина не ратифицировала устав СНГ и относилась к государствам-учредителям и государствам-участникам. В марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины прекратил председательство Украины в СНГ, было объявлено, что страна начинает процесс выхода из содружества.

Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов заявлял, что решение Украины может нанести удар по ее экономике. По его словам, для Украины страны СНГ «представляют немаловажный экспортный рынок» (около 16 процентов), особенно для машиностроительной продукции страны.