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Появились подробности кровавого убийства на Кубани
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Появились подробности кровавого убийства на Кубани 

Рамблер 1 час назад
Соседка убитой в Краснодарском крае женщины рассказала РЕН ТВ о происходившем в ту ночь.
По словам жительницы поселка Псебай, крики женщины разбудили ее мать, которая вышла во двор, «еще послушала», а затем разбудила мужа. Мужчина вышел со двора и попытался выяснить, в чем причина криков, на что ему ответили, что «жена упала». Мужчина ушел, однако, заподозрив ложь, вызвал полицию.
>> Кубанское село потрясло жестокое убийство
Прибывший 20 минут спустя правоохранитель обнаружил на поселковой дороге аккуратно уложенную обувь, лежащий рядом смартфон, а также заметил лужу крови и вызвал подмогу, при помощи которой и нашел труп женщины. Полицейские вновь вызвали подкрепление и «одного догнали».
40-летняя жительница Псебая была убита в ночь на 14 мая. По подозрению в этом полиция арестовала двух молодых людей 16-и и 20-и лет. Следствие по делу полагает, что все трое выпивали в местном кафе, после чего парни предложили проводить женщину домой, ударили по голове, изнасиловали, а затем подросток задушил ее.
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