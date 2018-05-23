Появились подробности кровавого убийства на Кубани

По словам жительницы поселка Псебай, крики женщины разбудили ее мать, которая вышла во двор, «еще послушала», а затем разбудила мужа. Мужчина вышел со двора и попытался выяснить, в чем причина криков, на что ему ответили, что «жена упала». Мужчина ушел, однако, заподозрив ложь, вызвал полицию.

Прибывший 20 минут спустя правоохранитель обнаружил на поселковой дороге аккуратно уложенную обувь, лежащий рядом смартфон, а также заметил лужу крови и вызвал подмогу, при помощи которой и нашел труп женщины. Полицейские вновь вызвали подкрепление и «одного догнали».