Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как восстанавливается после скандала со слитым домашним видео ее откровенных танцев с актером Никитой Джигурдой. Волочкову цитирует «Пятый канал».

По словам Волочковой, она не ходит к психологу и предпочитает такой помощи домашние методы.

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«У меня есть баня русская, есть ледяная купель, веники, массаж», — сказала артистка на своей пресс-конференции.

Балерина Анастасия Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой. Этой информацией Волочкова поделилась в соцсетях.

«Сегодня мы с моим адвокатом Романом Поповым подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Кто это сделал и распространил, установят правоохранительные органы», — написала экс-солистка Большого театра.

В заявлении сказано, что Волочкова не давала согласия на сбор информации «содержащей интимные сцены и ее личную тайну о частной жизни», а также на публикацию подобного контента. В документе уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились Джигурда и его помощник.

16 января Telegram-канал Shot сообщал, что Волочкова собирается написать заявление в полицию на своего приятеля из-за слива видео. Адвокат Волочковой Роман Попов уточнил в беседе с Shot, что ролик сделал и обнародовал знакомый балерины. Однако его имя не раскрывается. Он выложил видео в сеть без разрешения танцовщицы с целью отомстить ей. Сейчас мужчина находится в Прибалтике.

Актер Никита Джигурда не появился на пресс-конференции, которую он должен был провести с балериной Анастасией Волочковой, из-за сложностей в их отношениях. Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявила директор артиста Екатерина Арман.

«Анастасия с Никитой сейчас пока что в подвешенном состоянии. Никита на нее, конечно, не держит зла, он очень хорошо к ней относится, но сейчас его появление неуместно», — объяснила действия Джигурды его директор.

Волочкову такая причина удивила. Она заявила, что накануне разговаривала с Джигурдой и речи о каких-то сложностях в их отношениях не было.

Шоумен Никита Джигурда заявил NEWS.ru, что знает человека, который снимал скандальное видео с участием Анастасии Волочковой. Он рассказал, что «оператор» ранее работал у него администратором.

И я, и Анастасия знаем того, кто снимал это видео с танцем. Этот человек работал у меня администратором, а в прошлом году сам уволился и перешел на более оплачиваемую работу. Анастасия тогда, тоже не разобравшись, стала на защиту этого человека, — сказал Джигурда.

Он отметил, что Волочкова обвинила Джигурду и его супругу в сливе видеозаписи и обещала заработать вместе с бывшим администратором артиста «огромные деньги». Джигурда считает, что за публикацию ролика в Сети ответственность несет кто-то из них двоих.

Повторяю, или он слил видео, или Настя. Но судя по оскорблениям, которые она мне прислала, Настя очень возмущена, не контролирует себя. Я не знаю, почему Волочкова решила грязно обвинить меня в сливе закрытой репетиции. Меня, который знает многие ее тайны, — заявил шоумен.

Джигурда отметил, что вскоре после событий, запечатленных на видео, отправился в Донбасс с выступлениями в госпиталях, перед вдовами и на передовой. Он также рассказал о гуманитарных поездках в регион со своим участием, добавив, что сегодняшний скандал ему не был нужен.

Балерину Анастасию Волочкову после слива домашнего видео с Никитой Джигурдой поддержала дочь Ариадна. На пресс-конференции в Москве танцовщица рассказала, что она в телефонном разговоре посоветовала матери не обращать внимания на реакцию «быдла».

По словам балерины, мама Волочковой уже устала «от количества кошмара», который льется на нее.

— Но они меня, естественно, поддерживают. Со мной разговаривала Ариадна, дочка моя, говорила: «Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет», — рассказала Волочкова.

При этом она также добавила, что у жены Никиты Джигурды Марины Анисимовой не было никаких претензий к ней из-за скандала с домашним видео, на котором актер поцеловал танцовщицу в трусы, передает Starhit.

Бывшая артистка балета Анастасия Волочкова высказалась о том, кто снял «интимную» видеозапись с актером Никитой Джигурдой, а также заявила, что ее невозможно «отменить» после прогремевшего хоум-видео. Светская львица выступила на пресс-конференции «Национальной службы новостей» в Москве.

Волочкова заявила, что в ужасе, что ее хотят отменить за домашнее видео. Она из-за этого организовала целую пресс-конференцию, где заявила, что ее не получится отменить или запретить, а даже если запретят, то она поставит сцену в поле и будет танцевать там.

Журналисты атаковали танцовщицу вопросами о том, кому было нужно рассорить их с Джигурдой после 20-летней дружбы. Волочккова считает, что это мог сделать некий Евгений, являющийся бывшим директором певца, поскольку он снимал нашумевшее видео.

— Я не давала разрешения на публикацию роликов и огорчена тем фактом, что пригласила в гости людей, которых считала близкими друзьями, с которыми можно было дурачиться и делать всё что угодно, — пояснила Волочкова.

Бывшая балерина рассказала, что видео было снято больше года назад, когда они с Джигурдой после спектакля приехали к ней домой пить ее любимое просекко.

— Я там у себя дома танцую. Никита в своем репертуаре — подошёл, снял с меня домашние штаны. Я там (осталась — прим. «ВМ») в трусиках. (У меня — прим. «ВМ») красивая фигура, тело потрясающее. Ну что? Ну мы потанцевали, — прокомментировала экс-балерина «НСН».

Со скандалом вернувшаяся в Россию балерина и актриса Анастасия Волочкова поделилась со СМИ своим мнением о скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года.

Мероприятие с провокационным дресс-кодом было признано пропагандой ЛГБТ (движение запрещено в РФ). После скандала проблемы начались у клуба "Мутабор", у Ивлеевой и у некоторых звезд шоу-бизнеса.

Как уточняет MK.RU, Волочкова получила приглашение на мероприятие, но отказалась от участия в нем, сравнив его с вертепом.

Кроме того, ранее Ивлеева была в гостях у балерины дома, хозяйка снимала для блогера видео с Никитой Джигурдой, а затем это обсуждалось с журналисткой Аленой Жигаловой.