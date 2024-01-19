Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как восстанавливается после скандала со слитым домашним видео ее откровенных танцев с актером Никитой Джигурдой. Волочкову цитирует «Пятый канал».

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По словам Волочковой, она не ходит к психологу и предпочитает такой помощи домашние методы.

«У меня есть баня русская, есть ледяная купель, веники, массаж», — сказала артистка на своей пресс-конференции.

16 января стало известно, что Волочкова на камеру нагрубила встречавшему ее в аэропорту журналисту на вопрос о том, употребляла ли она алкоголь на борту самолета.