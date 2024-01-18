Названа причина отсутствия Джигурды на пресс-конференции с Волочковой

Актер Никита Джигурда не появился на пресс-конференции, которую он должен был провести с балериной Анастасией Волочковой, из-за сложностей в их отношениях. Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявила директор артиста Екатерина Арман.

Ранее вокруг Джигурды и Волочковой разразился скандал. Его причиной стало видео, где актер и балерина исполняют неприличный танец. В итоге Джигурда и Волочкова решили провести совместную пресс-конференцию, чтобы прокомментировать ролик с их участием. Однако актер на нее так и не пришел.

«Анастасия с Никитой сейчас пока что в подвешенном состоянии. Никита на нее, конечно, не держит зла, он очень хорошо к ней относится, но сейчас его появление неуместно», — объяснила действия Джигурды его директор.