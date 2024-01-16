Джигурда рассказал о снявшем скандальное видео с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда заявил NEWS.ru, что знает человека, который снимал скандальное видео с участием Анастасии Волочковой. Он рассказал, что «оператор» ранее работал у него администратором.

И я, и Анастасия знаем того, кто снимал это видео с танцем. Этот человек работал у меня администратором, а в прошлом году сам уволился и перешел на более оплачиваемую работу. Анастасия тогда, тоже не разобравшись, стала на защиту этого человека, — сказал Джигурда.

Он отметил, что Волочкова обвинила Джигурду и его супругу в сливе видеозаписи и обещала заработать вместе с бывшим администратором артиста «огромные деньги». Джигурда считает, что за публикацию ролика в Сети ответственность несет кто-то из них двоих.

Повторяю, или он слил видео, или Настя. Но судя по оскорблениям, которые она мне прислала, Настя очень возмущена, не контролирует себя. Я не знаю, почему Волочкова решила грязно обвинить меня в сливе закрытой репетиции. Меня, который знает многие ее тайны, — заявил шоумен.

Джигурда отметил, что вскоре после событий, запечатленных на видео, отправился в Донбасс с выступлениями в госпиталях, перед вдовами и на передовой. Он также рассказал о гуманитарных поездках в регион со своим участием, добавив, что сегодняшний скандал ему не был нужен.