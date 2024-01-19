Балерина Анастасия Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой . Этой информацией Волочкова поделилась в соцсетях.

«Сегодня мы с моим адвокатом Романом Поповым подали заявление о привлечение к уголовной ответственности лиц за сбор и распространение сведений о частной жизни. Кто это сделал и распространил, установят правоохранительные органы», — написала экс-солистка Большого театра.

В заявлении сказано, что Волочкова не давала согласия на сбор информации «содержащей интимные сцены и ее личную тайну о частной жизни», а также на публикацию подобного контента. В документе уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились Джигурда и его помощник.