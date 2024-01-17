Волочкова рассказала о реакции мамы и дочери на скандал с домашним видео

Балерину Анастасию Волочкову после слива домашнего видео с Никитой Джигурдой поддержала дочь Ариадна. На пресс-конференции в Москве танцовщица рассказала, что она в телефонном разговоре посоветовала матери не обращать внимания на реакцию «быдла».

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По словам балерины, мама Волочковой уже устала «от количества кошмара», который льется на нее.

— Но они меня, естественно, поддерживают. Со мной разговаривала Ариадна, дочка моя, говорила: «Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет», — рассказала Волочкова.

При этом она также добавила, что у жены Никиты Джигурды Марины Анисимовой не было никаких претензий к ней из-за скандала с домашним видео, на котором актер поцеловал танцовщицу в трусы, передает Starhit.