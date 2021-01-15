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Пока вы в маске: в России исчез грипп 

Елена Прошина 30 минут назад

Попова: гриппа в России сегодня нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума заявила, что в России привили 60% населения, и сегодня в стране гриппа нет. Попова добавила, что Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией по гриппу до марта и делать уже окончательные выводы.
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В России появится новая вакцина от коронавируса

Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой

Утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55 Омске обнаружили тело одного из пациентов. По предварительным данным,47-летний мужчина покончил с собой.
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В России обнаружили 1500 мутаций COVID-19

В России коронавирус также активно мутирует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В стране специалисты выявили 1500 тысяч мутаций COVID-19. Попова подчеркнула, что мутации являются абсолютно естественным процессом, так как «вирусы иначе не живут».
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Учёные заявили об особой заразности переболевших COVID

Эксперты предупредили, что некоторые из переболевших COVID-19 людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжать заражать других. Это вызывает большую тревогу, потому что исцелившиеся свободно общаются в обществе, думая, что не представляют опасности для окружающих.
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Врач раскрыл главный признак перенесенного коронавируса

Если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть признаком перенесенного коронавируса, заявил главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон
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В РФ назвали "свинством" блокировку аккаунта «Спутник V» в Twitter

Вечером 14 января стало известно, что ограничен доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V». В тот же день Twitter снял блокировку и объяснил ее подозрительными действиями из США.
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Общество , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости , Reuters
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