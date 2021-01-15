Пока вы в маске: в России исчез грипп 

Попова: гриппа в России сегодня нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума заявила, что в России привили 60% населения, и сегодня в стране гриппа нет. Попова добавила, что Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией по гриппу до марта и делать уже окончательные выводы.

В России появится новая вакцина от коронавируса

Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова очень хорошие, на днях она может быть зарегистрирована, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой

Утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55 Омске обнаружили тело одного из пациентов. По предварительным данным,47-летний мужчина покончил с собой.

В России обнаружили 1500 мутаций COVID-19

В России коронавирус также активно мутирует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В стране специалисты выявили 1500 тысяч мутаций COVID-19. Попова подчеркнула, что мутации являются абсолютно естественным процессом, так как «вирусы иначе не живут».

Учёные заявили об особой заразности переболевших COVID

Эксперты предупредили, что некоторые из переболевших COVID-19 людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжать заражать других. Это вызывает большую тревогу, потому что исцелившиеся свободно общаются в обществе, думая, что не представляют опасности для окружающих.

Врач раскрыл главный признак перенесенного коронавируса

Если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть признаком перенесенного коронавируса, заявил главный медицинский специалист Push Doctor Дэн Банстон

В РФ назвали "свинством" блокировку аккаунта «Спутник V» в Twitter

Вечером 14 января стало известно, что ограничен доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V». В тот же день Twitter снял блокировку и объяснил ее подозрительными действиями из США.