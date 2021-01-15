В России обнаружили 1500 тысяч мутаций COVID-19 

«Рамблер» писал, что ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Ученые, изучив штамм, отметили, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.

По словам главы Роспотребнадзора, в России коронавирус также активно мутирует.

«Мы видим все мутации … На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций своих», — рассказала Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

Она подчеркнула, что мутации являются абсолютно естественным процессом, так как «вирусы иначе не живут».