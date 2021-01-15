Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России обнаружили 1500 тысяч мутаций COVID-19 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Роспотребнадзор обнаружил почти полторы тысячи мутаций коронавируса в России. Об этом со ссылкой на главу ведомства Анну Попову пишет РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. Ученые, изучив штамм, отметили, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%). При этом специалисты еще не пришли к единому мнению, насколько опасен новый тип коронавируса для человека.
По словам главы Роспотребнадзора, в России коронавирус также активно мутирует.
ВОЗ: мутации коронавируса будут прогрессировать

«Мы видим все мутации … На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций своих», — рассказала Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

Она подчеркнула, что мутации являются абсолютно естественным процессом, так как «вирусы иначе не живут».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока невозможно предугадать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса и призвал глав регионов «очень грамотно, тонко управлять» коечным фондом, а также «принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».
Комментарии 9
Общество , Видео , Анна Попова , Владимир Путин , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение