В РФ назвали «свинством» блокировку аккаунта «Спутник V» в Twitter

Блокировка аккаунта российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter является примером недобросовестной конкуренции и «свинством». Об этом российские политики и эксперты заявили газете «Известия».

Как сообщал «Рамблер», ранее Twitter на постоянной основе заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за угрозы «дальнейшего подстрекательства к насилию». Вечером 14 января стало известно, что ограничен доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V». В тот же день Twitter снял блокировку и объяснил ее подозрительными действиями из США.

При этом сообщение о блокировке совпало с новостями из Норвегии, где погибли 23 человека, привившиеся от COVID-19 препаратом от Pfizer и BioNTec.

По мнению первого замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, блокировка аккаунта может быть попыткой притормозить распространение информации о «Спутник V».

«На мой взгляд, это обычная недобросовестная конкуренция. Это из области санкционных мер, которые американцы используют по всему миру. Они видят, что наша вакцина набирает обороты, все больше стран ей интересуются и официально регистрируют», — отметил он.

Сенатор также подчеркнул, что если такие действия со стороны Twitter будут продолжаться, то стоит задуматься о том, так ли уж необходимо размещать информацию на этой площадке.

В свою очередь руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, член президиума РАЕН и Нью-Йоркской академии наук , вирусолог Виктор Зуев назвал произошедшее — «свинством» и также связал блокировку с успехом российской вакцины.

«Это связано с успехом нашей вакцины, особенно на фоне того, что от вакцины Pfizer умерли 23 человека. Русофобство, доведенное до состояния полного идиотизма», — уверен он.

«Желтой карточкой» назвал блокировку аккаунта российской вакцины журналист Александр Малькевич

«Видя, что первая волна вбросов и фейков про нашу вакцину не сработала, виртуальные трупы якобы погибших из-за нее в реальной жизни предъявить не удалось, оппоненты решили максимально ограничить поток информации о препарате», — уверен он.

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России . Она стала первой в мире.