Попова: гриппа в России сегодня нет

"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", — сказала она.