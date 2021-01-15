Попова: гриппа в России сегодня нет

Случаи гриппа на сегодняшний день в России не зафиксированы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.
"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", — сказала она.
Попова добавила, что Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией по гриппу до марта и делать уже окончательные выводы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из групп риска.
Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.