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Москва

Попова заявила, что гриппа в России сегодня нет 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Попова: гриппа в России сегодня нет
Фото: РИА Новости
Случаи гриппа на сегодняшний день в России не зафиксированы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", — сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор будет наблюдать за ситуацией по гриппу до марта и делать уже окончательные выводы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из групп риска.
Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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Комментарии 6
Общество , Владимир Путин , Роспотребнадзор , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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