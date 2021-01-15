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Москва

Учёные заявили об особой заразности переболевших коронавирусом 

News.ru 2 часа назад
Учёные заявили об особой заразности переболевших COVID
Фото: Reuters
Пациенты после коронавирусной инфекции ещё долгое время могут быть заразными, несмотря на статус «выздоровевших». К такому выводу пришли специалисты управления по охране общественного здоровья Англии.
Эксперты предупредили, что некоторые из переболевших COVID-19 людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжать заражать других. Это вызывает большую тревогу, потому что исцелившиеся свободно общаются в обществе, думая, что не представляют опасности для окружающих.

Жизненно важно, чтобы все продолжали следовать правилам и оставались дома, даже если они переболели коронавирусом, чтобы избежать передачи вируса другим, — приводит «Царьград» заявление представителей ведомства.

Они добавили, что иммунитет к COVID-19 у переболевших сохраняется примерно на пять месяцев после перенесённой болезни. Однако это не значит, что человек с антителами не может в течение этого время вновь заразиться коронавирусом.

Иммунитет, приобретённый естественным образом в результате заболевания, на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел, — заключили специалисты.

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Наука и техника , Царьград ТВ
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