Учёные заявили об особой заразности переболевших COVID

Пациенты после коронавирусной инфекции ещё долгое время могут быть заразными, несмотря на статус «выздоровевших». К такому выводу пришли специалисты управления по охране общественного здоровья Англии

Эксперты предупредили, что некоторые из переболевших COVID-19 людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжать заражать других. Это вызывает большую тревогу, потому что исцелившиеся свободно общаются в обществе, думая, что не представляют опасности для окружающих.

Жизненно важно, чтобы все продолжали следовать правилам и оставались дома, даже если они переболели коронавирусом, чтобы избежать передачи вируса другим, — приводит «Царьград» заявление представителей ведомства.

Они добавили, что иммунитет к COVID-19 у переболевших сохраняется примерно на пять месяцев после перенесённой болезни. Однако это не значит, что человек с антителами не может в течение этого время вновь заразиться коронавирусом.